Собаки и люди похожи друг на друга больше, чем кажется 16.06.2022, 8:52

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Ученые выяснили, как именно.

В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Animal Cognition, ученые Университета Ла Троб определили шесть ключевых маркеров исполнительной функции у собак. Оказалось, что многие из них пересекаются со структурами, которые связанны с человеческим познанием, включая способность следовать инструкциям, контролировать физические импульсы и использовать рабочую память, сообщает «Хайтек».

Собаки регулируют свое поведение так же, как маленькие дети, несмотря на то, что животные выражают это по-разному, заявил Майке Форайта, ведущий научный сотрудник из Университета Ла Троб. «Домашняя собака учится контролировать свои импульсы так же, как это делает ребенок; она подавляет желание жевать мебель или лаять на посетителей, может запоминать распорядок дня и делать то, что говорит ее владелец», — объясняет ученый.

Форайта объясняет, что собаки, вероятно, развили эти человеческие когнитивные структуры в течение десятков тысяч лет, обитая в домашних условиях. «Живя с людьми в течение последних 30 000 лет, собаки зависели от регуляции поведения, соответствующей человеческой среде, для их собственного выживания», — заключает ученый.

Так, собак, которые набрасывались на владельцев или воровали еду из их тарелок, могли выгнать из дома. Поэтому, со временем, у них развились когнитивные функции, чтобы закрепить право на еду и заботу.

Соавтор исследования, Тиффани Хауэлл, заявила, что исследование подчеркивает, почему у собак такие особые отношения с людьми. «Есть и другие животные, у которых такой же уровень познания, как у собак, но они не регулируют свое поведение способами, которые лучше всего подходят для жизни с людьми», — заключает ученая.

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