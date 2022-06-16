«Седьмой пакет санкций ударит по лукашенковской вертикали» 20 16.06.2022, 9:54

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Украина дала голевой пас сторонникам перемен в Беларуси.

Неделю назад офисом украинского президента был опубликован проект «седьмого» пакета антивоенных санкций. Предлагаемый размах просто поражает, пишет Telegram-канал «Минская семибоярщина». Пожалуй, это первый системный удар не только по «экономике войны», а прежде всего по имперскому мировоззрению агрессивной российской и белорусской властной элиты.

Оставим в стороне российский сегмент. Сосредоточимся на новом фундаментальном подходе к санкционному «перевоспитанию» дворцовой «элиты» Лукашенко. Удар наносится в базовый стержень белорусского режима – управленческую вертикаль.

Итак, среди категорий лиц, которые будут подвержены санкциям – администрация дворца, министерств и ведомств, все «депутаты», дворцовые «бизнесмены», чиновники всех рангов и мастей, мэры городов и районов и их заместители, руководители и замы промышленных предприятий, банковского сектора, журналисты-пропагандисты, активисты провластных партий и общественных организаций, члены их семей, а также доверенные лица владельцев активов всех этих категорий.

Заморозка любых активов и запрет въезда в 140 стран антивоенного санкционного блока лишь первая фаза «перевоспитания». Украинская сторона сделала весьма интересный «внедренческий ход» с далеко идущими последствиями. До определенного момента всем указанным лицам оставили «окно возможностей». Человека могут исключить из санкционного списка в том случае, если он публично осудит агрессивную политику Путина и Лукашенко, а также «передаст значительную часть своего состояния в Фонд реконструкции Украины». Тем, кто не сможет решиться сразу предоставлена отложенная возможность второй попытки.

«Лица могут быть исключены из санкционного списка в случае тесной координации с украинской властью», говорится в документе. По сути, это открытое предложение негласно перейти на сторону украинского и белорусского народа и «действовать в тылу врага».

Предварительный просчет показывает: санкции охватят около 40 тысяч «вертикальщиков» Лукашенко. Ответственность коснется каждого служивого, причем сразу.

Интересно, что, например, ответит своей жене и детям замдиректора какой-нибудь фабрики или колхоза в Россонах на тот факт, что все его семейство теперь не только невыездные, но и полные персональные изгои в 140 странах мира?

Новый пакет беспрецедентен по своему размаху. Он охватывает практически весь «кадровый резерв дворца». Со списком стоит ознакомиться. Особенно внимательно всем белорусским управленцам. Выбор все же придется сделать. И скорее рано, чем поздно. Выкрутится вряд ли удастся.

Важный момент, что исполнение документа на сей раз не зависит исключительно от решения полного состава евроструктур. Если российские евролоббисты будут тянуть время, использовать правило консенсуса, включать иные проволочки — предусмотрен четкий механизм ввода в действие пакета. Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Британия самостоятельно применят данные «элитные санкции». Такое решение станет предтечей нового европейского альянса. Оно подтвердит эффективный характер, жесткие намерения, быстроту принятия решений и способность молниеносно действовать. США в стороне, естественно, не останутся.

Что ж, похоже для опоры Лукашенко (вертикали) круг замкнулся. Украина дала голевой пас сторонникам перемен в Беларуси. Белорусам самим предстоит провести делукашизацию. Не стоит заигрывать и лукавить с теми, кто пожелал и рыбку съесть, и…

Лучше одним рывком избавиться от предателей народа, чем мучить страну еще десятилетия. Шанс стать на сторону добра необходимо дать всем, однако окно возможностей не может быть открыто до бесконечности.

Смена элит неизбежна, потому что она верна. Реализация белорусского «вертикального удара» - большая серьезная работа для серьезных людей. Уверены, такие найдутся.

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