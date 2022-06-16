Как чекисты приватизировали национальное достояние России 16.06.2022, 17:29

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Большое журналистское расследование.

Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах «Газпрома». Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой «золотых полковников», оказывается в пользовании главы «Газпрома» Алексея Миллера, говорится в расследовании издания «Проект».

«Газпром» — это больше, чем акционерное общество. Вся экономика страны в значительной степени базируется на газовой отрасли», — эти слова президент Владимир Путин произнес спустя год после своего первого избрания, в мае 2001 года, объявляя коллективу газовой монополии о назначении своего доверенного лица Алексея Миллера руководителем компании. Это фраза была правдива во всех смыслах, даже в тех, которые Путин, наверное, предпочел бы скрыть. С первого дня его президентства «Газпром» стал больше, чем государственной компанией, он стал источником личного достатка для самого Путина и его окружения, в том числе выходцев из спецслужб.

Ненародное достояние

Начиналось все со слов о пользе государства. Президент объявил Миллеру, что его цель — возвращение государственного контроля над газовой монополией. Начали новый президент и новый руководитель «Газпрома» в первую очередь с установления над компанией личного контроля. Бывший менеджмент «Газпрома» был зачищен в течение года. «Новый царь начал мне вопросы задавать довольно-таки интересные. Ну, я и говорю: если я не на месте, то сейчас прямо и ухожу. Путин когда услышал, что я ухожу, так обрадовался, что прямо при мне начал звонить […] с поручением выписать орден», — вспоминал в своем последнем интервью предыдущий руководитель «Газпрома» Рем Вяхирев.

Слева на право: премьер-министр Михаил Касьянов, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Медведев, президент Владимир Путин, новый председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и прежний глава компании — Рем Вяхирев, 2001 год. Источник: kremlin.ru

Еще раньше, чем Вяхирева, из компании попросили бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, занимавшего там пост главы совета директоров. В 2000-м году Путин поменял его на тогда малоизвестного питерского юриста Дмитрия Медведева. В течение года после назначения Миллера из руководства «Газпрома» выбросили девять из одиннадцати выдвиженцев ельцинской поры, одного для этого даже пришлось некоторое время подержать в СИЗО. На вакантные места были посажены знакомые Путина и Миллера по Санкт-Петербургу и спецслужбам, им же доверили руководство важнейшими «дочками» газового гиганта.

Люди Путина в «Газпроме»

К 2005 году контроль над «Газпромом» формально вернулся к государству, однако только за тем, чтобы лакомые активы газовой монополии вскоре перекочевали во владение людей, близко связанных с Путиным.

Как «Сибур» ушел друзьям и родне Путина

Крупнейшая химическая компания России «Сибур» когда-то была частью газового гиганта, но в 2002 году ее президент Яков Голдовский попытался вывести свой бизнес из-под контроля «Газпрома». Голдовского арестовали прямо в приемной Миллера, «Сибур» был возвращен в «Газпром», а Голдовский, проведя какое-то время в СИЗО, уехал за границу. Однако уже в 2007 году «Газпром» вышел из состава владельцев «Сибура», продав акции компании «Газпромбанку». А тот в свою очередь уступил «Сибур» группе частных акционеров, среди которых были Леонид Михельсон, путинский друг Геннадий Тимченко, экс-зять президента Кирилл Шамалов.

Как «Согаз» ушел друзьям и родственникам Путина

«Согаз» — крупнейшая страховая компания России, созданная в 1993 г. «Газпромом» для обслуживания своих сотрудников. Начиная с 2004 года «Газпром» в несколько этапов уступил 50% акций «Согаза» структурам, связанным с банком «Россия», в акционерах которого питерские друзья Путина и его любовница Светлана Кривоногих. По состоянию на 2020-й год, акционерами «Согаза» являлись Татьяна и Юрий Ковальчуки, племянник президента Михаил Шеломов, «Газпром» и несколько частных лиц, также связанных с путинским кругом. Подробнее о том, как «Согаз» достался нужным людям, читайте ниже.

Как «Газфонд», а с ним и часть «Газпромбанка», ушли друзьям и родственникам Путина

«Газпромбанк» был создан «Газпромом» в 1990 году. В 2007 году у банка появился новый акционер — крупнейший по объему негосударственных пенсионных средств НПФ «Газфонд». 50%+1 акция банка были получены в обмен на принадлежащий «Газфонду» пакет акций «Мосэнерго». Контроль над самим «Газфондом» «Газпром» потерял еще в 2006 году. Вклад учредителей был размыт: несколько неназванных юрлиц сделали взнос и вошли в состав учредителей пенсионного фонда. Впоследствии выяснилось, что вкладчики, получившие почти 60% «Газфонда», — это «Согаз» и компании, связанные с основным акционером банка «Россия» Юрием Ковальчуком.

Как «Газпром-медиа» ушла друзьям и родне Путина

Холдинг «Газпром-медиа» был создан в 1998 году для управления активами в СМИ, которые на тот момент принадлежали «Газпрому». В 2001—2002 годах «Газпром-медиа» за долги отобрал активы попавшего в опалу олигарха Владимира Гусинского — это воспринималось как акт политической цензуры. Сейчас «Газпром-медиа» — один из крупнейших медиахолдингов в стране, управляет телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ-3 и «Пятница», и радиостанциями «Авторадио», «Юмор FM», Relax FM, Energy, телепродюсерскими центрами Comedy Club и Good Story Media, издательским домом «7 дней», сайтами Rutube и Sportbox.ru, кинокомпанией «Централ Партнершип». Фактически «Газпром-медиа» сейчас контролируется Газпромбанком, а через него — в том числе друзьями Путина.

Как «Стройтрансгаз» ушел другу Путина

Компания «Стройтрансгаз» была основана в 1990 году для обслуживания инфраструктурных запросов «Газпрома». В 90-х «Газпром» обеспечивал «Стройтрансгазу» 80% заказов. Основными акционерами компании были дети руководителя «Газпрома» Рема Вяхирева и председателя правительства Виктора Черномырдина. После смещения Вяхирева с поста главы «Газпрома» блокирующий пакет был выкуплен в интересах «Газпрома» Алишером Усмановым. Усманов тогда заявил, что никакой заинтересованности в сделке не имел и провел ее с выгодой для «Газпрома». Впрочем, в декабре 2007 года контроль над компанией получили структуры друга Путина Геннадия Тимченко.

Как «Стройгазмонтаж» ушел другому другу Путина

В мае 2008 года в рамках программы по избавлению от непрофильных активов «Газпром» выставил на продажу контрольные пакеты пяти своих подрядных организаций: «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз». Эти компании были куплены другом Путина Аркадием Ротенбергом и объединены в одно юридическое лицо — «Стройгазмонтаж».

Как сотрудник Путина и Миллера получил в управление нефтяной бизнес «Газпрома»

В сентябре 2005 года «Газпром» купил у Романа Абрамовича 75,5% компании «Сибнефть», которая была впоследствии переименована в «Газпромнефть». Прямо перед продажей стоимость акций «Сибнефти» выросла более, чем на 30%, тем самым увеличив сумму сделки, которая составила $13,091 млрд. По словам бывшего замминистра энергетики Владимира Милова, российский бюджет потерял на той сделке не менее $6,5 млрд., а сама сделка была «благодарностью Абрамовичу за помощь в деле ЮКОСа».

Александр Дюков и Алексей Миллер, 2016 год. Источник: gazprom.ru

Возглавил «Газпромнефть» очередной знакомый Путина и Миллера — Александр Дюков. В 90-е годы он руководил Петербургским нефтяным терминалом и Морским портом Санкт-Петербурга, который в то время контролировался «авторитетным бизнесменом» Ильей Трабером, знакомым с Путиным еще с 90-х. Там же, в порту, после 1996 года работал и Миллер.

Все эти мегасделки не могли произойти без одобрения главы «Газпрома». Действовал ли Миллер только из преданности своему начальнику и его друзьям или у руководителя «Газпрома» был свой материальный интерес? Чтобы ответить на этот вопрос, расскажем три истории.

История 1

Как Алексей Миллер создал мегакомпанию по обслуживанию самого себя

Не все миллиардеры путинской эпохи были коренными россиянами. Самый известный пример — араб Зияд Манасир, уроженец Иордании, сделавший в России, куда переехал еще студентом, головокружительную карьеру. К началу 2013 года, на пике этой карьеры, состояние Манасира оценивалось в $2,5 млрд — и все благодаря сыпавшимся на предприимчивого иорданца и его главную компанию «Стройгазконсалтинг» (СГК) контрактам «Газпрома».

Когда в 90-х Манасир начинал работать на газовых объектах в Тюменской области, три пиджака надевал один на другой и шарфом укутывал голову от холода, опыта работы «на северах» у него не было. Успех пришел благодаря знакомствам. «Поначалу он был гол как сокол, но потом понравился исполнительностью», — вспоминает работник газовой отрасли, знакомый с Манасиром. Манасир познакомился с генерал-полковником ФСБ Александром Григорьевым, который вывел его «по знакомой линии [наверх]».

Владимир Путин и Александр Григорьев, 70-е. Источник: kremlin.ru

Григорьев — один из ближайших друзей Путина времен службы в КГБ. Этот офицер известен тем, что работал против диссидентов, в частности, под видом священнослужителя «отца Александра» присматривал за инакомыслием в церкви, в том числе курировал будущего патриарха Алексия II, проходившего в отчетах под кодовым именем «Дроздов». «Хочешь жить при больших людях — делись», — улыбается собеседник, знающий Манасира.

И Манасир делился: совладельцами его растущего бизнеса стали два интересных человека — Ольга Григорьева, дочь того самого путинского друга, и генерал-майор ФСБ Анатолий Ткачук, у которых на двоих было ни много ни мало 35% компании. Никакого отношения к газовой или строительной отрасли Ткачук, как и Григорьева, не имел, зато имел вполне конкретное отношение к разведке. Будучи офицером военной контрразведки КГБ, Ткачук работал за границей, а в 1986 году был командирован на место катастрофы на Чернобыльской АЭС. Там он проверял версию о теракте со стороны иностранных спецслужб. Кроме бизнеса Манасира Ткачук значился совладельцем или менеджером многих сырьевых компаний — такая карьера выглядит логичной для «прикомандированного сотрудника госбезопасности». Покинув капитал СГК, Ткачук стал президентом на первый взгляд малоприметного РФИ-банка. Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком. Марсалек предположительно сотрудничал с российскими спецслужбами и скрылся на территории России или Беларуси после начала расследования против него в Германии.

Манасир не только давал акции своей компании нужным людям, он годами оформлял на себя роскошные объекты недвижимости, предназначенные для топ-менеджеров «Газпрома», в первую очередь для Миллера. По подсчетам «Проекта», в собственности иорданца и связанных с ним компаний было не менее десятка объектов недвижимости, связанных с руководством «Газпрома», среди которых дворцовый комплекс «Миллергоф» в Подмосковье, загородный дом в Сочи у горнолыжного комплекса «Лаура», и многие другие. Он же строил и управлял объектами недвижимости, которые тайно предназначались для первых лиц государства. Именно СГК был заказчиком дворца Путина в Геленджике, а в Сочи компания Манасира «Свод интернешнл» управляла горнолыжным комплексом, на котором любят кататься Путин и Дмитрий Медведев. Все выглядело так, что Манасир мог быть спокоен за свое благосостояние. Настолько, что оказался одним из немногих гостей на тайной свадьбе дочери Путина Катерины Тихоновой и бизнесмена Кирилла Шамалова в 2013 году.

Как «Газпром» организовал горнолыжный отдых Путина на Кавказе и кровавые ванны на Алтае

Однако с 2013 года теплым отношениям между Манасиром и «Газпромом» приходит конец. «Идеологический раскол, — описывает случившееся источник в газовой отрасли. — Что-то ему поручили делать, а он не захотел. И он все сдал согласно описи имущества: это этому, это туда, это сюда, и все». Если изучить, кому отошли активы Манасира, станет понятно, кому они на самом деле принадлежали все это время.

Права собственности на длинный список роскошных объектов недвижимости — дома и земельные участки в Подмосковье и Сочи, квартиры в центре Москвы и здания дворцового комплекса «Миллергоф» на Истре — перешли юридическим лицам, аффилированным с человеком по имени Сергей Трегуб. Сейчас многими из этих объектов недвижимости пользуется лично Миллер и его супруга Марина Ентальцева.

Как и Миллер, Ентальцева начинала свою карьеру в мэрии Санкт-Петербурга, была там секретарем Путина, а с назначением последнего президентом переместилась на работу в Кремль, где долгие годы возглавляла протокол главы государства.

Ыдыпов и другие комплексы Алексея Миллера

По всей стране — от Черного моря до Алтая разбросано огромное количество роскошной недвижимости и компаний, управляемых и записанных на окружение разведчика Сергея Трегуба. Мы оцениваем эту недвижимость в сумму не менее миллиарда долларов. Многими из этих дворцов и домов пользуется глава «Газпрома».

Усадьба в поселке «Гринфилд»

Истринский район Подмосковья

В 2008 году «Стройгазконсалтинг» начал строительство усадеб в элитном поселке «Гринфилд»: одна предназначалась владельцу компании Зияду Манасиру, две — членам совета директоров компании, а самый большой дворец, скрытый за стеной, в 2014 году «Стройгазконсалтинг» передал все той же компании «Владение-В», которая контролируется Сергеем Трегубом и Александром Смирновым.

В этой усадьбе среди прочего находится конюшня — ведь Миллер страстно любит скачки. В собственности у главы «Газпрома» несколько скакунов, регулярно побеждающих на соревнованиях, а в 2012 году Миллер возглавил совет директоров АО «Российские ипподромы». В ноябре 2020 года основные земельные участки усадьбы были переписаны на двух лиц, которые были засекречены Росреестром — вместо собственника указана «Российская Федерация». Несмотря на смену собственника, счета за обслуживание усадьбы оплачивает компания «Владение-В». Земля под вертолетной площадкой — в аренде у компании «Литорус», «дочки» «Владения-В». Именно на эту вертолетную площадку регулярно прилетает «газпромовский» вертолет Eurocopter, который доставляет Миллера из аэропорта «Остафьево». Смирнов подтвердил «Проекту», что «его структуры» управляют усадьбой в «Гринфилде», а также «Миллергофом», но утверждает, что Миллера он «там не встречал».

Усадьба «Миллергоф»

Истринский район Подмосковья

Шикарная классическая усадьба Villa Michetti с ландшафтным парком и фонтанами была, как утверждали создатели, построена по чертежам итальянского архитектора Николы Микетти, который был придворным архитектором Петра I. Но в 2009 году, после того, как благодаря случайной аэрофотосъемке стало известно о строительстве, усадьба получила народное название «Миллергоф». Местные жители рассказывали, что дворец строится для Алексея Миллера. «Газпром» свою связь с усадьбой отрицал, но связь с Миллером никак не комментировал. Была придумана операция прикрытия: владелец строившего дворец «Стройгазконсалтинга» Зияд Манасир заявил, что «Миллергоф» принадлежит ему, а размах объяснил тем, что имеет большую семью

Однако это неправда — как и многие другие объекты недвижимости, Манасир «держал» «Миллергоф» в интересах Миллера. Доказывается это просто: с 2014 года земельные участки под дворцом и шестью коттеджами рядом перешли во владение ООО «Всенародный фермерский центр», которое какое-то время было записано на структуры Газпромбанка. В декабре 2019 года компания перешла во владение кипрской Redensy Management. Директором Redensy работает украинский племянник Сергея Трегуба Вадим.

Кипрская компания Redensy Management принадлежит сейшельскому офшору Valentha Holdings. Узнать истинного владельца Valentha Holding невозможно, но в пользу версии того, что это может быть Алексей Миллер, говорит не только имущество которое компания контролирует, но и покупка Valentha Holding кипрской компании Belarton Investments у Вартана Вартанова. Вартанов вместе с Миллером входил в совет директоров «Российские ипподромы».

Возможно, из-за скандала вокруг стройки Миллер так и не въехал в этот дворец. Сейчас Villa Michetti предлагает услуги празднования свадеб и проведения мероприятий. В компании работает дочь Трегуба Валентина Хромова. В феврале 2021 года в «Миллергофе» прошло выступление Евгения Гришковца, на которое пришел и сам Сергей Трегуб.

Усадьба в Знаменском

Одинцовский район Подмосковья

Строительство этой рублевской гасиенды, записанной на «Владение-В», началось в 2006 году. Рядом с лесным участком и основным домом в 1800 кв.м. появился крытый бассейн, теннисный корт и ландшафтный парк. Кроме основного дома на территории располагается ещё 5 домов общей площадью в 3500 кв.м. Земельный участок под основным домом до 2014 года принадлежал государству и находился в управлении «Рублево-Успенского лечебно-оздоровительного комплекса» управделами президента. В 2014 году земля была продана компании «Агора трейд», которая контролируется Игорем Омельченко. В 2007 году Омельченко, будучи сотрудником UCP, имел доверенность на представление интересов ООО «Прана» и знакомился с лотом №13 во время дележки ЮКОСа. В мае 2018 года земля отошла «Владению-В».

В 2008 году на соседнем участке построили дом, который принадлежит «Фонду поддержки социально значимых проектов», который возглавляют однокурсники Дмитрия Медведева. Алексей Навальный в фильме «Он вам не Димон» утверждает, что фонд лишь номинальный владелец и собственником является Дмитрий Медведев. В книге «Рублевка и ее обитатели» Георгий Блюмин писал, что «Газпром» арендует в Знаменском особняк для Миллера.

Элитный комплекс «Императорский яхтъ-клуб»

Крестовский остров, Санкт-Петербург

В одном из корпусов у вертолетной площадки находятся апартаменты площадью не менее 1800 кв.м. Недвижимость записана на АО «Акрона», совладельцем которой является сейшельская компания Valentha Holdings, которая владеет кипрской Redensy Management.

В этом же корпусе резиденции находятся апартаменты директора «Газпром нефти» Александра Дюкова, начальника «Газпром комплектации» Александра Кузнецова — зятя Марии Ентальцевой, гражданской супруги Алексея Миллера. Еще часть апартаментов принадлежат «внучке» «Газпромбанка», который и кредитовал строительство этой недвижимости.

Вилла на территории санатория «Русь»

Сочи, Краснодарский край

Вилла №4, как она называется в документах, стоит на территории когда-то отобранного у ЮКОСа санатория «Русь». После атаки на компанию Михаила Ходорковского санаторий отошел Управделами президента, на его территории, взятой под охрану ФСО, стали селить людей из путинского круга. С марта 2020 года вилла №4 принадлежит «Владению-В». Предыдущий владелец — структуры «Газпрома», однако участок под виллой еще с 2011 года в аренде у «Владения-В». Соседняя вилла записана на племянника Путина — Михаила Шеломова.

Коттедж на территории гранд отеля «Поляна»

Красная поляна, Краснодарский край

Место сезонного отдыха топ-менеджмента «Газпрома». В одном месте стоят коттеджи Юрия Гороха — заместителя руководителя аппарата правления «Газпрома», ближайшего к Миллеру человека, который много лет занимается его охраной и протоколом, пресс-секретаря «Газпрома» Сергея Куприянова, директора «Русхимальянса» (совместное предприятие «Газпрома» и структур Аркадия Ротенберга) Кирилла Селезнева, Романа Золотова, сына главы Росгвардии, матери Алины Кабаевой Любови и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. Коттедж в 334 кв.м., записанный на «Владение-В», является типовым в закрытом поселке, доступ в который простым людям ограничен.

Виллы в Сочи

Краснодарский край

В Сочи номиналам Миллера также принадлежит роскошный гостиничный объект — Primorie Luxe Apartments. Девять вилл общей площадью 7400 кв.м. записаны на «Владение-В». Апартаменты в виллах сдаются в аренду и на сервисе Booking получили высокую оценку в 9,6 баллов. На соседней улице компании принадлежат еще три виллы.

Пятизвездочный бутик-отель «Геленджик-парк»

Краснодарский край

Отель находится поблизости от знаменитого дворца Путина в Геленджике, на территории газпромовского пансионата «Кавказ». Отель стоит на первой линии, у самого пляжа. Записан на «дочку» компании «Владение-В».

Шале и лес

Выборгский район Ленинградской области

37 гектаров леса и вновь построенное шале находятся рядом с «газпромовским» поселком, в котором стоят усадьбы Михаила Миллера — сына главы «Газпрома», Юрия Гороха, советника Миллера Павла Николаева и главного спикера компании Сергея Куприянова. Большая часть леса принадлежит ООО «Лесное» — «внучке» «Владения-В», а на меньшей возводиться шале, которое записано на компанию «Промэнерго», руководит ей выходец из ФСБ Илья Гиревой.

Эко-отель «Ыдып»

берег Телецкого озера, Республика Алтай

Объект, который по документам называется отелем, построила фирма «Рекреационные системы», которая на 20% принадлежит Вадиму Трегубу (племяннику Сергея Трегуба) и на 80% бывшему сотруднику ФСБ Ахкубеку Ахкубекову. «Рекреационные системы» планирует строительство еще одного эко-отеля на берегу Катуни в поселке Манжерок, инвестировав 2,7 млрд рублей. О том, действительно ли объект является открытым для всех желающих отелем, достоверных данных нет.

Мараловое хозяйство «Алтай»

Республика Алтай

Тут же неподалеку от реки Катунь в Республике Алтай находится мараловое хозяйство «Алтай», 51% которого с августа 2021 года принадлежит Сергею Сергеевичу Трегубу, сыну разведчика Трегуба. Тут можно окунуться в пантовые ванны и приобрести косметику собственного производства. Миллер — большой ценитель омолаживающих пантовых процедур.

Горнолыжный курорт

Краснодарский край

С июля 2014 по апрель 2021 года «Владение-В» владело компанией «Свод интернешнл», которая управляет объектами «Газпрома» в Красной поляне под Сочи. Кроме объектов туризма (два отеля, комплекс лыжных гонок и горнолыжный спуск), «Свод» владеет домом приема официальных гостей «Ачипсе», в котором регулярно останавливается Владимир Путин. Рядом находится усадьба Дмитрия Медведева. Именно в этих отелях размещались врачи Путина во время его поездок на горнолыжный курорт.

Квартиры в Москве

Трубников переулок, $2,2 млн

Две соседние квартиры общей площадью 233 квадратных метра в районе Арбат Москвы с 2003 года принадлежали Зияду Манасиру, но в 2014 перешли на баланс ООО «Всенародный фермерский центр».

Два Mercedes-Maybach S 600

На автомобилях перемещается глава «Газпрома» Алексей Миллер. В 2018 году ряд изданий сообщил, что автомобиль, в котором ехал Миллер, по дороге в аэропорт Остафьево попал в аварию. Компания «Владение-В» владеет двумя автомобилями Mercedes, страхователем обоих выступает «Газпром». Автомобиль с госномером о099са98 попал на фото еще в 2012 году в Санкт-Петербурге с торчащим из салона фанатским шарфиком «Зенита». Еще тогда на специализированных форумах предполагали, что это автомобиль Алексея Миллера. А автомобиль, сопровождающий Maybach Миллера, регулярно паркуется у входа в офис «Газпрома» на Английской набережной Невы.

Еще удивительнее то, что после опалы Манасира Трегуб получил не только его роскошную недвижимость, но и значительную часть самого бизнеса иорданца. Формально «Стройгазконсалтинг» — основная компания Манасира — после серии пертурбаций с 2018 года переходит в состав так называемого «мегаподрядчика» «Газпрома», ООО «Газстройпром». Впоследствии в состав «Газстройпрома» включили и двух других крупнейших подрядчиков «Газпрома» — «Стройтрансгаз» Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Тимченко. Это слияние когда-то распроданных самим же «Газпромом» активов подавалось как попытка сэкономить на расходах газовой монополии.

На самом же деле это похоже на одну большую аферу. Еще в 2015 году, когда делили «наследство» Манасира, почти 75 процентов СГК достались компаниям, связанным с Трегубом и его покровителями. Это ООО «Анкорд», «Интек групп» и «Легато». Эти фирмы через цепочку юрлиц контролировались офшорами, бенефициаром которых сейчас указан очередной человек с фамилией Трегуб — племянник Сергея Вадим Трегуб.

Вадим Трегуб (слева)

В 2018 году часть активов СГК стала выводиться под зонтик компании «Сфера». Именно эта часть бывшего бизнеса Манасира к 2019 году окажется в составе «мегаподрядчика», но СГК при этом продолжил существовать. Это 23 производственных компании суммарной балансовой стоимостью около $746 млн. Через цепочку юрлиц этот до сих пор немалый бизнес принадлежит офшорам , конечным бенефициаром которых остается все тот же Вадим Трегуб. Часть из компаний СГК сворачивают деятельность, но не все. Например, выделяется фирма «Газтехлизинг», которая по-прежнему продолжает зарабатывать на контрактах с государством, предоставляя в лизинг строительную технику, нефтеналивные суда и самолеты. Например, три месяца назад власти республики Коми выделили из бюджета 1,8 млрд рублей для выплаты долга перед «Газтехлизингом».

Иными словами, человек, формально владеющий недвижимостью Миллера, еще и контролирует бизнес, который вроде бы должен был влиться в состав «Газпрома».

А что же с той частью бывших активов Манасира, которые в итоге все-таки влились в «Газстройпром»? Получается, что люди, в том числе действующие в интересах Миллера, продали бизнес госкомпании, которой он же и руководит. Часть полученных за сделку денег — 34,4 млрд рублей осели в кипрской компании Redensy Management (эта компания еще появится в нашем расследовании). А уже Redensy перевела значительную часть этих средств российским фирмам «Владение-В» и «Всенародный фермерский центр», которые, как было сказано выше, номинально владеют недвижимостью главы «Газпрома» — дворцом в поселке «Гринфилд» и «Миллергофом» соответственно. Получается, заплаченные государственным «мегаподрядчиком» деньги пошли в том числе на обустройство роскошной жизни бывшего путинского секретаря и секретарши.

Впрочем, и на этом афера не заканчивается. Если взглянуть на структуру собственности «мегаподрядчика», то выяснится, что 26-ю его процентами владеет некий Сергей Фурин, зарегистрированный в обычном многоквартирном доме в Измайлово. Это тоже сделано для экономии, ради которой как будто создавался «мегаподрядчик»? Вряд ли. Про Фурина достаточно знать то, что он — личный водитель все того же Сергея Трегуба и членов его семьи.

Иными словами, блокирующим акционером крупнейшей инфраструктурной госкомпании России, претендующей на 1,4 триллиона рублей из бюджета в год, является водитель человека, которого никто не знает.

Возможно, Трегуб — большой бизнесмен, давно и успешно занимающийся инфраструктурным бизнесом? Это тоже вряд ли. С этим бизнесом Трегуба связывает столь же мало, сколь и генерала Ткачука. Зато как и Ткачук Трегуб основательно связан с разведкой.

Трегуб с 80-х годов на воинской службе — предположительно служил на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, где испытывались советские средства ПВО. Долгое время работал в дружественной СССР Сирийской Арабской Республике В девяностых он был военным атташе посольства в Дамаске, занимался вопросами ПВО, «полагаю все военные атташе связаны с ГРУ», вспоминает Трегуба его американский коллега тех времен Рик Франкона. В изданной малым тиражом книге «Восток — дело близкое. Иерусалим — святое» востоковед Леонид Медведко называет Трегуба в ряду «честных военных и других разведчиков, преданных своему долгу» .

Одна из редких фотографий Сергея Трегуба. На ней он с военным атташе американской дипмиссии в Дамаске Риком Франкона, середина 90х

Один из собеседников «Проекта» называет Трегуба «бывшим резидентом в одной из стран Ближнего Востока». Разведчик закончил службу в 1997 году в звании не ниже полковника и в 2006 году был делегирован на ответственные задания в бизнесе (см. следующую главу). С тех пор он с группой бывших коллег по спецслужбам, вероятно тоже «честных разведчиков, преданных своему долгу», (см. схему) создал разветвленную сеть подставных компаний, контролирующих бизнес-активы и собственность почти на $3 млрд долларов. Значительную часть этих активов Трегуб держит в интересах семьи Миллера.

А Зияд Манасир теперь завязал с нашей страной. Но кусочек той России, в которой он был успешным бизнесменом, Манасир увез с собой — у себя на родине иорданец построил поместье Vikiland, поразительно напоминающее подмосковный дворец Манасира в поселке «Гринфилд». Того самого особняка, который смотрит окнами на роскошный дворец Алексея Миллера, записанного опять же на одну из компаний-прокладок вездесущего Сергея Трегуба.

Судьба резидентов

Номинальной империей Сергея Трегуба управляяют его сослуживцы и родственники

Вадим Трегуб племянник, выпускник Житомирского военного университета, где много лет работал его отец. Проживает на Кипре и в Дубае. Владеет 20% в ООО «Рекреационные системы», которая строит в республике Алтай эко-отели «Ыдып» и «Катунь». Директор и бенефициар кипрской компании Redensy managment, которой принадлежит дворец «Миллергоф» в Московской области и две квартиры в районе Арбат в Москве.

Ахкубек Ахкубеков сотрудник «Гросс груп М», бывший сотрудник ФСБ. В 2000 году находился на борту самолета, который был захвачен и угнан из Махачкалы в Израиль, благодаря чему его имя попало в прессу. Владеет 80% в ООО «Рекреационные системы», которая на Алтае возводит эко-отели «Ыдып» и «Катунь».

Гульнара Устобабаева научный сотрудник Фонда содействия евразийской интеграции, работала в дочке «Роснефти» во времена Трегуба, позже — в его компании «Гросс Груп Ди». Владела долей в ООО «Рекреационные системы» до Ахкубекова.

Сергей Трегуб мл. сын, выпускник Шотландского института бизнеса, владеет мараловодческим хозяйством в Алтайском крае

Валентина Хромова-Трегуб дочь, работает во дворце «Миллергоф»

Наталья Лысенко бывшая сотрудница компании «Вымпел МИК», директор АО «Акрона», которая владеет апартаментами в комплексе «Императорский яхтъ-клуб» в Санкт-Петербурге

Александр Смирнов партнер, бывший боец отряда спецназа «Вымпел», участник чеченской войны. Совместно с Сергеем Трегубом контролирует: дворец в «Гринфилде», коттедж Эсто-садок, два Mercedes-Maybach S 600, виллу на территории санатория УПД «Русь», 11 вилл в Сочи; бутик-отель «Геленджик-парк»; лес в Ленинградской области у поселка руководителей «Газпрома».

Дмитрий Байковский бывший боец отряда спецназа «Вымпел». Владеет 5% страховой группы СОГАЗ

Андрей Круглов Партнер Сергея Трегуба, бывший боец отряда спецназа «Вымпел», генеральный директор АО «НИИ Экономики», которая раньше владела офисом банка МЕНАТЕП в Уланском переулке Москвы, офис был продан СОГАЗу. Вместе с Сергеем Трегубом и Александром Смирновым владеет воронежским офисом ЮКОСа, который достался им от ООО «Прана».

Илья Гиревой бывший сотрудник ФСБ, сотрудник «Гросс Груп Ди», директор АО «Промэнерго», которая владеет землей под шале в Ленинградской области близ поселка для топ-менеджеров «Газпрома».

Сергей Фурин водитель Сергея Трегуба и его семьи. Вместе с Сергеем Филимоновым владеет 26% акций компании «Газстройпром»

Сергей Филимонов муж сотрудницы «Маттерхорн-Финанс», сам Филимонов работает директором компаний «Сумма-Плюс» Александра Смирнова. Вместе с Сергеем Фуриным владеет 26% компании «Газстройпром»

История 2

Как чекисты захватили ЮКОС

Чтобы понять, откуда в российском бизнесе взялись Трегуб и его сослуживцы по спецслужбам и насколько важную роль они играют, нужно вернуться в начало путинского правления.

В далеком 2003 году богатейший на тот момент россиянин Михаил Ходорковский перед телекамерами рассказал Путину о масштабной коррупции в стране. В ответ Путин обрушил на Ходорковского и принадлежавшую ему нефтяную компанию ЮКОС суровые репрессии. «Дело ЮКОСа» стало самым громким политическим процессом нулевых — владельцы и менеджеры компании были либо посажены, либо вынужденно покинули Россию, собственность ЮКОСа досталась государственным компаниям. Впрочем, часть имущества ЮКОСа, как теперь понятно, досталась и частным лицам, работающим на путинское окружение.

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в Мещанском суде Москвы, июнь 2004 года. Фото: Татьяна Макеева / khodorkovsky.ru

Когда решалась судьба наследства ЮКОСа, главным претендентом долго считался «Газпром». «Роснефть», получившая в итоге большинство активов, тогда не была фаворитом, вспоминает бывший акционер компании Леонид Невзлин. Потом схему переиграли, когда западные акционеры ЮКОСа начали судебную борьбу за свои активы и у «Газпрома» могли возникнуть юридические проблемы. «Решили не есть курицу, то есть ‘Газпром’, несущую золотые яйца», — подтверждает бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев. Вскоре после начала конкурсного управления в ЮКОСе в 2006 году в компанию был назначен новый менеджер — директором «ЮКОС ЭП» и «ЮКОС-РМ» стал знакомый нам Сергей Трегуб. Опрошенные «Проектом» бывшие юкосовцы вспоминают одну-единственную встречу со своим новым начальником — когда он их всех уволил. «Коммерсант» писал тогда, что «Трегуб выступал в роли ‘смотрящего от государства’, перед которым была поставлена задача по пресечению оттока средств и активов в период ‘междуцарствия’».

Весной 2007 года началась распродажа части юкосовских активов. В 9 из 18 лотов победила «Роснефть» или аффилированные с ней лица. Но в лоте №13 «Роснефть» проиграла торги никому не известному ООО «Прана», учрежденному белизским офшором. Неведомая «Прана» заплатила за лот 100 млрд рублей ($4 млрд), взятые неизвестно откуда. Журналисты живо интересовались, чьи же интересы представляла «Прана», но никто не признался. Немного позже выяснилось, что «Прана» — это тоже Трегуб и связанные с ним лица.

Спустя всего месяц после торгов «Прана» продает «Роснефти» один из главных активов в лоте — 22-этажное здание центрального офиса ЮКОСа на Дубининской улице. А спустя еще короткое время «Роснефть» продает «Газпрому» половину другого экс-юкосовского актива — компании «Томскнефть». Суммы сделок подозрительно совпадают — «Прана» купила офис ЮКОСа за примерно ту же цену, что «Газпрому» обошлась половина «Томскнефти». Источник, знакомый с обстоятельствами той сделки, высказывает такую версию: «Прана» действовала в интересах «Газпрома» и купленный актив потом поменяла на половину добывающего бизнеса в Томске.

Человек, вовлеченный в «дело ЮКОСа» на стороне государства, вспоминает, что в середине нулевых Трегуб работал не на Миллера, а представлял кого-то «выше». От дальнейшего обсуждения собеседник категорически отказался. Источник, знакомый с Миллером, сказал так: «Спецслужбы и экспроприация ЮКОСа — это не уровень Миллера, решения принимались на более высоком уровне».

Иными словами, полковник разведки, гражданин России и Украины Трегуб и связанная с ним разветвленная сеть номиналов не только управляет активами в интересах Миллера, но и уже больше 15 лет выполняет щепетильные поручения руководства страны.

Часть полученных активов ЮКОСа «Прана» оставила себе и распорядилась ими весьма любопытным образом. В частности, второй офис ЮКОСа в Уланском переулке Москвы «Прана» уступила «Согазу», тому самому, где в собственниках фигурируют друзья и родственник президента Путина. Сейчас в бывшем офисе ЮКОСа сидит один из офисов «Согаза», там же во время приездов в Москву работает ближайший друг Путина Юрий Ковальчук.

Впрочем, часть самого «Согаза» тоже отошла тем же загадочным чекистам.

История 3

Как чекист, связанный с Миллером, получил долю в крупнейшем страховом бизнесе России

Среди связанных с Трегубом людей (см. схему выше), управлявших активами захваченного ЮКОСа, был человек с незапоминающимся именем — Александр Смирнов. Он — выходец из спецподразделения ФСБ «Вымпел», участник чеченских войн. В начале нулевых Смирнов ушел в запас и с бывшими сослуживцами создал группу компаний, в названиях которых неизменно присутствовало слово «вымпел». Как пишут бизнесмены на своем сайте, они специализируются на «помощи в решении корпоративных споров и работе с проблемными активами».

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Выходцы из отряда «Вымпел» связанные с Трегубом, слева направо: Андрей Круглов, Александр Смирнов и Сергей Филимонов. Источник: Кайт школа Kiteam, Украина

У Смирнова есть партнер, что неудивительно, тоже выходец из «Вымпела» — Дмитрий Байковский. Регистрируя машину, Байковский указал адресом своего проживания войсковую часть 35690 Центра специального назначения ФСБ — это и есть база «Вымпела». Этот человек в ноябре 2017 года стал директором и основным акционером мелкой компании «Орбита экспресс». Эта мелкая компания приобрела 2,5 % акций крупнейшего страховщика России, группы «Согаз». С тех пор доля Байковского в «Согазе» еще выросла — теперь у него 5% акций, стоимость которых может составлять 28 миллиардов рублей.

Наверное, можно было бы решить, что Байковский — успешный предприниматель. Но этому мешает в том числе то обстоятельство, что зарегистрированным им личным автомобилем был бюджетный Nissan X-Trail 2005 года выпуска.

Чьи акции держит Байковский? На наши запросы «Согаз» и Байковский не ответили, но возможная разгадка содержится в отчетности кипрской компании Redensy Management. В начале 2021 года эта фирма получила в залог пакет акций «Согаза», который контролирует Байковский, взамен перечислив на счета компании спецназовца 3,5 млрд рублей. В отчетности компании говорится, что «Орбите» эти деньги нужны, чтобы покрыть займы перед компаниями, которые контролирует сам Байковский, а также все те же Трегуб и Смирнов. Про саму Redensy Management важно знать два факта: своим владельцем она указывает все того же житомирского племянника Сергея Трегуба по имени Вадим, а в России она владеет усадьбой «Миллергоф».

Неизвестный герой рейтинга Forbes

Сергей Трегуб и группа связанных с ним номинальных владельцев контролирует акции и доли в компаниях общей стоимостью не менее $2 миллиардов. С учетом находящейся в их руках роскошной недвижимости (см. выше) Трегуб и его группа владеют и управляют активами на $3 млрд.

«Стройгазконсалтинг» и связанные компании, $750 млн

Под контролем группы Трегуба находятся сам «Стройгазконсалтинг» и еще 22 связанные с ним компании.

Доля в «Газстройпром», $660 млн

26% в компании принадлежит ООО «МК-3», которая записана на водителя Трегуба Сергея Фурина и бывшего директора фирмы «Прана» Сергея Филимонова.

Акции «Газпрома» и «СОГАЗа», $522,4 млн

Redensy Management владеет акциями «Газпрома» стоимостью 2,6 млрд рублей и имеет в залоге 5% акций «СОГАЗа», стоимость которых может составлять 28 миллиардов рублей.

Депозитные счета, $136,8 млн

Согласно отчету за 2020 год, кипрская компания Redensy Management, директором которой является Вадим Трегуб, племянник разведчика, на депозитном счете в Газпромбанке хранит более 128 миллионов евро, что по текущему курсу составляет примерно 8,7 млрд рублей или почти 137 млн долларов.

Строительная компания «Гросс групп Ди», $3,8 млн

Принадлежит связанной с Трегубом фирме «Владение-В», имеет госконтракты от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Вадим Трегуб не ответил на просьбу редакции о разговоре. Его дядя, полковник разведки Сергей Трегуб, на предложение поговорить об активах Миллера ответил с помощью многозначительного эмодзи:

В начале 2022 года только отметивший 60-летие Алексей Миллер стал Героем труда России. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом» — сказано в наградном указе за подписью Путина, возможно, единственного россиянина, перед которым у Миллера действительно есть особые заслуги.

Путин присвоил Алексею Миллеру звание Героя труда, 2 февраля 2022 года. Источник: kremlin.ru

Редактура — Роман Баданин

Фактчекинг — Екатерина Резникова

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