Как белорус превратил старенький «Запорожец» в стильное авто 17.06.2022, 13:09

4,350

«Прохожие реагируют, будто это НЛО».

Вадим Лойко еще во времена студенчества загорелся идеей купить и реконструировать советский автомобиль. На поиски той самой машины ушло 10 лет. Теперь 55-летний ЗАЗ-965 резво бегает и привлекает к себе восторженные взгляды. Сколько времени и денег потребовалось, чтобы вдохнуть в «горбатого» новую жизнь, Вадим рассказал intex-press.by.

Вадиму Лойко 32 года. Он живет в Слониме, у него своя автомастерская.

Во времена студенчества, когда Вадим учился в техникуме в Лиде, он случайно увидел в чьем-то огороде советский автомобиль, который «уж очень запал в душу».

– Я загорелся желанием найти похожую машину и вдохнуть в нее жизнь. Но поначалу на реализацию этой идеи не было ни времени, ни сил, ни финансов. А со временем желание только возросло, появились деньги, – рассказывает мужчина. – Кто-то ездит на рыбалку, кто-то на охоту, а я решил восстановить советское авто.

Простояла в гараже около 30 лет, но завелась

Самым сложным было найти ту самую машину. Вадим говорит, что постоянно мониторил объявления по продаже авто в интернете. Предложений было много, но большинство «старичков» были безнадежными, в плачевном состоянии и требовали огромных вложений.

– И вот в 2019 году, в один прекрасный день, я его нашел. Это был «Запорожец» 1967 года выпуска или, как его называют в народе, «горбатый». Ехать за ним нужно было в Могилев, – вспоминает мужчина. – Автомобиль был в достаточно хорошем состоянии. Даже боковая обшивка салона была в полиэтилене, будто в новой машине из автосалона. Это такой нонсенс. Представляете, за полвека никто эту пленку не снял, и я сделал это первым!

Порадовал Вадима и тот факт, что машины была в одних руках. Правда, самого владельца уже не было в живых, продавали дети – им старенький ЗАЗ был не нужен. Поэтому и цена была относительно невысокой – $500.

– Уже на месте мы осмотрели машину со всех сторон, чтобы понимать, что придется дорабатывать, а что – полностью переделывать. Оказалось, что до продажи машина простояла без движения в гараже около 30 лет! – рассказывает мужчина.

Автомобиль немного очистили, установили аккумулятор, залили топливо – и он… завелся. Даже поехал. Оказалось, что «Запорожец» полностью на ходу, единственное – у него отсутствовали тормоза.

Из родного остались салон, двигатель, подвеска

Вадим отмечает, что желания «возрождать» ЗАЗ-965, чтобы машина была точь-в-точь как оригинал, у него не было.

– Я решил, что это будет скучно и неинтересно. Но и четкого представления, какой я хочу видеть свою машинку, тоже не было. Я изучал информацию о реставрации авто в интернете, смотрел видео по этой теме, – говорит он. – Больше всего мне понравилось, как авто такой же марки и модели восстановил автолюбитель из Хабаровска. Я взял его работу за основу. Мне хотелось, чтобы моя машина не смотрелась как-то по колхозному, хотелось, чтобы все получилось максимально просто и аккуратно.

Вадим признается, что восстанавливал «Запорожец» не один. В этом нелегком деле ему помогал отец – токарь с 20-летним стажем, а также знакомые мастера из автосервисов.

– Из родного в автомобиле сохранилось немногое: подвеска, двигатель и салон. Все остальное – тормоза, колеса, руль, оптика и другие элементы, были куплены или переставлены с других самых разных машин.

«Одного «я хочу» и денег – маловато»

Вадим считает, что многое в реставрации старого авто зависит от характера человека – нужны выдержка, терпение и упорство.

– Я по жизни спокойный, скрупулезный. Поэтому поэтапное восстановление «Запорожца» приносило мне огромное удовольствие. Я не занимался машиной изо дня в день. И на мой взгляд, это очень важно – не заставлять себя, потому что в итоге можно не прийти ни к какому результату и все бросить, – поясняет автолюбитель. – Правильно люди говорят, что из 100 человек, которые берутся за реставрацию авто, лишь 10 доводят дело до конца. Одного «я хочу» и денег для этого маловато.

На восстановление автомобиля Вадиму потребовалось около двух с половиной лет. Все, что вкладывалось в «Запорожец», с точностью до копейки он нигде не фиксировал, но, по его словам, сумма вышла «явно больше 5 тысяч долларов».

– Свою работу и работу отца я даже не учитывал. Это сумма за какие-то крупные детали, элементы, покраску и работу мастеров, к которым я обращался за помощью, – говорит мужчина.

«Внимания на дороге у моей машины много»

Результатом своей работы Вадим остался доволен и о потраченном времени ни капельки не жалеет. Оформив необходимые документы для обновленного «Запорожца», Вадим с женой впервые в этом году выехали на нем в город.

– Я, наверное, больше был доволен теми эмоциями, которые вызывала у окружающих моя машина. Внимания на дороге у нее очень много! Водители и пешеходы улыбаются, машут руками, показывают «класс». Всем очень нравится, – не скрывает восторга мужчина. – Часто люди просят сфотографироваться с моим «Запорожцем» и меня чуть ли не из салона выбрасывают, лишь бы посмотреть на авто со всех сторон. В общем, реагируют, будто это какое-то НЛО, непонятно откуда появившееся.

Вадим говорит, что «выгуливает» машину не часто, обычно в выходные или какие-то праздничные дни. И свои 70 км в час автомобиль спокойно держит. И хотя его максимум 90-100 км в час, автолюбитель считает, что лучше машину так не «душить».

«Запорожец», отмечает Вадим, стал ему очень дорог и продавать его он точно не собирается:

– Даже, если мне не на что будет жить, я со своим «горбатым» другом не расстанусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».