Что у Путина на уме, у Медведева на языке 9 Игорь Яковенко

18.06.2022, 9:06

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Армия Украины, борясь за освобождение своей территории, попутно решает и вековую проблему России.

Сначала две вчерашние цитаты, которые можно назвать цитатами дня.

Дмитрий Медведев:

"А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?"

И вторая цитата от Эммануэля Макрона:

"В какой-то момент президенту Украины и другим представителям этой страны придется вести переговоры с Россией о мире".

Автор первого высказывания не является субъектом политики, а является чревовещательной куклой, которая просто раскрывает рот, а говорит вместо нее чревовещатель из Кремля. И хотя автор второго высказывания говорит сам, между его словами и словами чревовещательной куклы есть причинно-следственная связь.

А именно: если президент Украины последует призыву Макрона и станет ориентироваться на то, что ему придется вести переговоры с Россией о мире, то он тем самым сделает актуальным отрицательный ответ на тот вопрос, который содержится в словах чревовещательной куклы Медведева. Поскольку для Путина, с которым Макрон предлагает вести переговоры о мире, этот самый мир возможен только в том случае если и когда Украина перестанет существовать, то есть исчезнет с карты мира.

И в этой связи возникает два смежных вопроса.

Во-первых, все ли войны заканчиваются мирными переговорами?

Во-вторых, кто именно из двух воюющих стран останется после войны на карте мира, а кто с этой карты будет стерт?

Государства – смертны. Кладбище государств, канувших в Лету в мировой истории насчитывает сотни могил. Только в 20 веке исчезли Австро-Венгрия, Османская, Британская, Российская и другие империи. Энергетика распада империй иногда сохраняется и в тех государствах, которые возникли на их обломках.

Жила-была Югославия — крупное государство в Европе, существовавшее на Балканском полуострове с 1918 по 2003 год. Была королевством, потом мечтала стать Великой Югославией, присоединив Албанию и Болгарию (по сути, в головах руководства Югославии проснулся спящий имперский синдром), и вдруг – раз! И все. И нету Югославии. Ее уничтожила остаточная энергетика распада империи.

Или вот Чехословакия — государство в Центральной Европе, возникшее после распада Австро-Венгрии и существовавшее с 1918 по 1993 год. Оказалось, что энергетика распада 1918 года не иссякла и распад продолжился. Правда все кончилось миром и существованием двух дружелюбных соседей.

Теократическое государство Тибет возникло в момент распада Империи Цин в 1912 году и просуществовало до 1951 года, до того, как Тибет проглотила Китайская Народная Республика.

Объединенная Арабская Республика существовала в 1958—1971 годах в составе Сирии и Египта, объединенных против Израиля. Оказалось, что нелюбви к Израилю недостаточно для существования такого конгломерата и 28 сентября 1961 года Сирия заявила о выходе из состава ОАР. Объединенная Арабская Республика формально (в составе одного Египта) продолжала существовать до 1971 года.

Германская Демократическая Республика - прожила несколько тяжелых десятилетий с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года, существовала пока за ее спиной стоял Советский Союз. Когда СССР тяжело заболел и фактически умер, и, хотя труп еще не был погребен, Восточная Германия исчезла, добровольно растворившись в аутентичной Германии, в ФРГ.

Наконец, Союз Советских Социалистических Республик — самое большое в мире государство, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 25 декабря 1991 года на территории северной Евразии, развалился на части.

Подведем итоги этого краткого историко-географического экскурса. В 20-м веке государства исчезали с карты мира по трем причинам. Распадались в результате сохранившейся в них энергетики распада империй – СССР, Югославия, Чехословакия. Были как Тибет проглочены более крупным и агрессивным соседом. Или умирали, поскольку были мертворожденными - их изначальное существование было вызвано внешними причинами и при исчезновении (или ослаблении) этих причин в существовании такого государства мало кто видел смысл – ГДР, Объединенная Арабская Республика.

Очевидно, что чревовещательная кукла Медведев имеет в виду что Украина исчезнет тем же способом, которым исчез Тибет – то есть будет проглочена Кремлем. Именно к этому фактически подталкивает Зеленского и Макрон. Поскольку тезис о том, что все войны заканчиваются мирными переговорами только на первый взгляд выглядит верным. На самом деле некоторые войны заканчиваются полной и безоговорочной капитуляцией одной из сторон. Возможно, кремлевский чревовещатель просто перепишет первую статью из Соглашения 1951 года о съедении Тибета Китаем:

"Статья 1. Тибетский народ объединится и изгонит империалистические агрессивные силы из Тибета и вернется в великую семью народов матери-родины — Китайской Народной Республики".

Тут надо заменить всего два слова: вместо Китая поставить Украину, а вместо КНР – Россию.

Но есть и другой вариант завершения войны без мирных переговоров. Это когда один из участников войны прекращает свое существование, не будучи захвачен противником и не подписывая акта о капитуляции. Это происходит когда война разрушает государство изнутри, пробуждает внутренние силы распада. Именно так прекратила свое участие в Первой мировой войне, а заодно и свое существование Российская империя.

Пытаться нарисовать политическую карту мира – занятие неблагодарное, а для журналиста и аналитика еще и несколько неприличное. Рисовать такие карты – удел пропагандистов. Такая "формирующая картография" - прием в информационной войне.

Но анализировать возможные сценарии с точки зрения их вероятности можно и нужно.

Могут ли на послевоенной карте мира существовать одновременно Украина и Россия? Да, могут, и вероятность такого сценария велика.

Может ли после войны остаться одна Россия, а Украина исчезнуть? Есть веские основания считать вероятность этого сценария исчезающе малой, практически равной нулю. Проглоченный Китаем Тибет практически не имел армии, очень скверно вооруженные тибетские монахи воевали против большой и неплохо вооруженной советским оружием армии КНР. Украина меньше России, но это крупная европейская страна со сплоченным народом, сильной, мотивированной армией, которую Запад, прежде всего США вооружает современным оружием, превосходящим оружие российской армии. В такой ситуации вариант исчезновения Украины с карты мира на глазах у поддерживающих эту страну государств Запада выглядит утопично.

Может ли после войны остаться Украина, а Россия исчезнуть? Понятно, что речь не идет о большой дыре на глобусе размером в девятую часть суши. Вероятность исчезновения России в ее нынешних границах возможна, поскольку в Российской Федерации существует та энергетика распада империи, благодаря которой исчезли сначала Российская империя, а затем и Советский Союз.

Эта энергетика распада бурно проявила себя в 90-е. Чеченский народ ясно выразил свою волю создать отдельное от России государство, защищал эту волю с оружием в руках и только предательство клана Кадыровых позволило России сохранить Чечню в составе России ценой выплаты этому клану громадной дани. Народ Татарстана вполне отчетливо сказал свое слово на референдуме 1992 года, большинством поддержав идею выхода Татарстана из состава РФ и создание отдельного государства. Подобные настроения были и во многих других регионах. Удержать эти регионы в своем составе Россия смогла только силой. И если силовой блок Путина будет разгромлен в Украине есть вероятность, что центробежные тенденции вспыхнут с новой силой, а ресурсов для их остановки у Кремля уже не будет.

Так что армия Украины борясь за освобождение своей территории, попутно решает и вековую проблему России, освобождая ее народы от многолетнего имперского горба, который мешает им жить в свободном демократическом государстве. Слава Украине

Игорь Яковенко, blogspot.com

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