Ученые выяснили, почему кошки царапают мебель 9 19.06.2022, 14:08

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Исследователи из Бразилии пришли к неожиданным выводам.

Группа ученых из Бразилии после опроса 500 человек, у которых есть домашние животные, пришла к неочевидному выводу. Оказывается, что чем крепче эмоциональная связь кошки со своим хозяином, тем сильнее усатое животное будет драть мебель, а скорее всего — царапать всеми любимый диван.

«Неожиданно: в нашем исследовании кошки, царапающие мебель или вовсе разрушающие предметы, были связаны с более высоким уровнем эмоциональной близости с владельцем», — написано в работе, опубликованной в Journal of Veterinary Behaviour (перевод — techinsider.ru).

Ученые отмечают, что ко всему прочему необходимо учитывать еще два фактора — «Причина не в агрессии питомца или в его характере. А владельцы, которые не сообщили о таком "разрушительном" поведении, имели в среднем низкий уровень эмоциональной близости со своей кошкой», — пишут исследователи.

Подавляющее большинство участников опроса (90%) были женщинами, и уровень эмоциональной близости в этой группе был выше, чем у владельцев-мужчин. Наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, тоже связаны с более высоким уровнем эмоциональной близости. «Поведение животного могло быть истолковано большинством владельцев как ожидаемое и терпимое, поскольку царапание, по-видимому, исправляется относительно меньше, чем другие проблемы кошачьих», — заключила команда.

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