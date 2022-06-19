Названы четыре способа по охлаждению помещения без кондиционера 6 19.06.2022, 16:49

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Ситуацию с духотой в квартире и офисе можно облегчить

Если вы не являетесь счастливым обладателем кондиционера, следующие три месяца могут стать для вас настоящим испытанием. По прогнозам синоптиков нас ждет аномальная жара. Тем не менее, ситуацию с духотой в квартире и офисе можно облегчить, соблюдая простые правила. Как охладить помещение в жаркий день, рассказал Dengarden.

1. Держите жалюзи и шторы закрытыми в течение дня. Если у вас есть жалюзи на окнах, не забудьте закрыть их, когда уходите на работу. Защита квартиры от прямых солнечных лучей — отличный способ уменьшить поступающее извне тепло. Также хорошим вариантом станет покупка тяжелых темных штор.

2. Открывайте окна на ночь. Когда вечером на улице становится прохладно, откройте окна настежь и поставьте большой вентилятор прямо перед окном, чтобы втягивать прохладу в квартиру. Главное – не забыть наглухо закрыть окна с наступлением утра.

3. Используйте лед. Заморозьте несколько судков с водой и ставьте их перед работающим вентилятором. После полной разморозки, замените судок на новый из морозильной камеры. Также в качестве увлажнителя воздуха подойдет большое полотенце, обильно смоченное холодной водой и вывешенное перед вентилятором.

4. Избегайте огня. Старайтесь не готовить еду в самые жаркие часы (с 11:00 до 18:00). Если есть возможность выбора, откажитесь от плиты в пользу микроволновки, тостера и мультиварки. Об использовании духовки вообще лучше забыть до осени.

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