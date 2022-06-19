Умер бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис 3 19.06.2022, 18:43

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Не стало еще одного участника подписания Беловежских соглашений.

Бывший госсекретарь России, бывший первый заместитель главы правительства и депутат Госдумы двух созывов Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни. В начале 1990-х годов он был одним из ближайших соратников президента России Бориса Ельцина и участвовал в подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР, сообщает «Радио Свобода».

Бурбулис преподавал марксизм-ленинизм и диалектический материализм в Свердловске, в начале перестройке был одним из основателей городского политического дискуссионного клуба, в 1989 году был избран народным депутатом СССР, сблизился с бывшим председателем свердовского обкома КПСС Ельциным, занял должность главы его избирательного штаба на выборах президента РСФСР.

После победы Ельцина президент пятым указом назначил Бурбулиса на учрежденную должность государственного секретаря, он был единственным человеком, занимавшим эту должность. Государственный совет фактически копировал советское политбюро ЦК КПСС и должен был определять политику страны. Его возглавлял Борис Ельцин, но Бурбулис, согласно многочисленным воспоминаниям, занимался большей части организационной работы и принимал многие ключевые решения.

В частности, он предложил пригласить молодых экономистов, предлагающих рыночные реформы, в состав руководства страны и убедил Ельцина возглавить правительство, ответственного за реформы. После формирования первого состава правительства Бурбулис был его первым заместителем и фактически руководя работой кабинета. Экономический блок, по его предложению, возглавил Егор Гайдар.

Это третий участник Беловежских соглашений, который умер в 2022 году. Напомним, 3 мая не стало первого главы независимой Беларуси Станислава Шушкевича, а 10 мая умер первый украинский президент Леонид Кравчук.

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