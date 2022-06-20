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Казахстан заблокировал 1700 вагонов с российским углем

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  • 20.06.2022, 7:34
  • 18,104
Казахстан заблокировал 1700 вагонов с российским углем

Меры приняты в ответ на ограничения по отгрузке казахстанской нефти в порту Новороссийска.

Власти Казахстана приняли решение заблокировать на своей территории 1700 вагонов с российским углем. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Решение казахстанского руководства последовало в ответ введенные Россией ограничения по отгрузке нефти в порту Новороссийска. Якобы причина тому — найденные в акватории порта мины времен Второй мировой. В целях изучения местности была закрыта акватория, примыкающая к выносным причальным устройствам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому ежегодно качается до 67 млн тонн.

Также в Казахстане приняли решение переименовать свою экспортную нефть, дабы покупатели не перепутали ее российской Urals.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главный собеседник Путина на недавно завершившемся в Петербурге международном симпозиуме с участием Талибана, "ДНР", "ЛНР" и др., все чаще проявляет нелояльность по отношению к Кремлю. На петербургском экономическом форуме он сказал, что не будет признавать квазигосударственные территории "ЛНР" и "ДНР".

По словам Токаева, Казахстан намерен соблюдать наложенные на РФ ограничения, поскольку в противном случае уже к Казахстану могут быть применены вторичные санкции.

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