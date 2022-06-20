Шесть ситуаций на дороге, в которых белорусские ПДД почему-то не работают 7 20.06.2022, 9:22

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Нарушения получаются, потому что «все так делают».

Правила дорожного движения хоть и стараются оговорить все возможные ситуации на дорогах, но все же часто в силу различных причин не соблюдаются, пишет abw.by. И речь идет вовсе не о пересечении двойной сплошной – некоторые нарушения получаются почти случайно, просто потому что так удобнее, привычнее или "здесь все так делают". О каких нарушениях многие даже не задумываются?

Поворот и разворот на стрелку

Типичная ситуация на перекрестке: водителю нужно развернуться на стрелку, горящую вместе с основным сигналом светофора. Казалось бы, несложный маневр, тем более что уступать дорогу никому не нужно. Но все осложнятся трафиком, который в этот момент поворачивает с перпендикулярного направления направо в ту же полосу. По ПДД все оговорено предельно четко и ясно: "При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

А что на деле? В реальности об этом пункте Правил часто забывают, и тогда все переворачивается с ног на голову: поворачивающие на стрелку часто уверены в своем преимуществе, а разворачивающиеся, даже памятуя о соответствующем пункте ПДД, предпочитают уступить дорогу во избежание конфликтов. А уж если ДТП произошло, можно услышать и про помеху справа, и про другие пункты Правил, которые на самом деле в данной ситуации не работают.

Помеха справа на небольших перекрестках

Зато правило помехи справа часто не работает там, где оно как раз и должно применяться. Очередность проезда в частном секторе и во дворах очень часто регулируется по принципу "у меня дорога шире" или "здесь все так ездят". И не важно, что действие знака "Главная дорога" в городе ограничено лишь перекрестком, перед которым он установлен, а следовательно, нужно руководствоваться пунктом 69 ПДД, который гласит: "В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена настоящими Правилами, дорогу обязан уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа".

Благо скорости на небольших дорогах, как правило, тоже небольшие, а потому ДТП происходят нечасто – в большинстве конфликтных ситуаций все обходится косыми взглядами и парой крепких слов.

Поворот налево с трамвайных путей

С трамваем вообще все бывает сложно. Транспортных средств этого вида не так и много в белорусских городах, поэтому не привыкшие к ним водители часто могут теряться при их появлении. В то же время трамвайные пути – это отличная возможность для поворота налево, благодаря которой не будут задерживаться автомобили, едущие сзади.

Пункт 64.1 ПДД. При наличии трамвайных путей попутного направления, расположенных слева на одном уровне с проезжей частью дороги: поворот налево или разворот должен выполняться с этих путей, если дорожными знаками "Направления движения по полосам", "Направление движения по полосе" не предписан иной порядок движения".

То ли из-за незнания Правил, то ли из-за боязни трамвая очень часто этот пункт не соблюдается. И пусть в его подпунктах оговорена необходимость не создавать препятствия для движения самих трамваев, очень часто полоса блокируется как раз из-за автомобилей, стоящих в ней в ожидании поворота налево.

Выезд на перекресток с затором

Еще одна больная тема для крупных городов – заторы на перекрестках. По фотофиксации за такое у нас не штрафуют, поэтому о пункте 101 ПДД, в котором говорится: "Запрещается выезжать на перекресток, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться", частенько забывают. Специально или на самом деле – вопрос другой. Или просто не просчитывают дальнейшую ситуацию.

А чаще всего бывает так: водители едут на зеленый сигнал светофора в надежде проскочить перекресток. Зеленый сменяется красным, а машины так и остаются стоять посреди дороги. До патовых ситуаций, когда разъехаться не получается совсем, доходит очень редко, но в целом трафику такая практика явно не идет на пользу.

Езда по левой полосе за городом

Слышали слово "левонамагниченный"? В ПДД, как и в словарях русского языка, его нет, но появилось оно отнюдь не просто так. Пункт 79.1 четко оговаривает расположение транспортных средств на трассах: "Вне населенных пунктов запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых". И тем не менее на загородных дорогах регулярно встречаются водители, которые считают, что двигаться в левой полосе – их абсолютно законное право.

Скидку можно сделать разве что на плохое состояние правой полосы, где больше колейность и хуже состояние покрытия, но в таких случаях считается хорошим тоном хотя бы освободить левую полосу для более расторопного водителя. Однако на дорогах бывает всякое.

Полосы разгона и торможения

Разница скоростей – один из важнейших факторов аварийности, и чем она меньше, тем спокойнее на дорогах. Вспомните, сколько раз перед вами "вываливался" со второстепенной дороги не слишком расторопный водитель, вынуждая замедляться. Не учел вашу скорость?

На скоростных дорогах для таких случаев есть полосы разгона и торможения, чтобы не мешать основному трафику. И по какому-то стечению обстоятельств не все умеют ими пользоваться, считая нормальной практикой встраиваться из полосы разгона в основной поток, не набрав скорость как следует. А это – прямое нарушение ПДД: "При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу движения, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге".

Кроме того, еще один пункт оговаривает и момент съезда в полосу торможения: "При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость движения только на ней".

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