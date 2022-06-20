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Бойцы ВСУ ликвидировали «атамана» российских казаков из Анапы

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  • 20.06.2022, 12:22
  • 8,430
Бойцы ВСУ ликвидировали «атамана» российских казаков из Анапы

Оккупанта «накрыло» во время минометного обстрела в районе Волновахи.

В Украине ликвидирован "атаман" так называемых российских "казаков" из Анапы Владислав Нутрецов.

Как написал 20 июня в Twitter полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан, Нутрецов "бросил жену и коня" и отправился "искать приключений".

"Где быстро был официально денацифицирован и демилитаризован", – сообщил Штефан.

Российские пропагандистские СМИ также пишут о гибели Нутрецова. Отмечается, что ему было 55 лет, он возглавлял "казачье общество Южного и Западного округов Анапы".

Нутрецов воевал в Афганистане, а потом отправился добровольцем на Донбасс в составе "сводного казачьего батальона Кубань". Погиб во время минометного обстрел в районе Волновахи в конце мая.

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