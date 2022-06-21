Кувырок вверх килем 4 Борислав Береза

21.06.2022, 14:23

6,182

Борислав Береза

У Украины есть реальный шанс закончить пребывание ЧМФ Российской Федерации в своих морских широтах.

Хочу обратить ваше внимание на один интереснейший момент. Кремль всегда считал свой Черноморский флот той силой, которая дает ему военный перевес в регионе и может доминировать над всеми остальными. Но "Нептуны", которые потопили крейсер "Москва", и Harpoon, которые потопили буксир "Василий Бех", показывают, что эта сила весьма условна.

Нет, это не консервные банки, но и не та сила, которая может дать россиянам шанс на титул "второй армии мира". А успешный обстрел Змеиного и уничтожение на острове рашистской техники и живой силы полученным от партнеров РСЗО показывает, что доминирования на море у россиян нет. При этом надо понимать, что после получения Украиной новой военной техники к "Москве" присоединятся и другие корабли и подлодки Черноморского флота. И это не предположение, а прогноз, основанный на изучении данных и понимании ситуации.

И еще одно. Россияне пытаются хоть как-то защитить свои корабли от ракетных и воздушных атак, поэтому стали монтировать Тор-М2 на вертолетных палубах. Но ситуация с этой установкой очень забавная. Во-первых, этот комплекс не морской и не предназначен для использования в морских условиях. Это значит, что он просто сгниет от морской воды за месяц-другой. А второе – это то, что никто и никогда не испытывал, как он будет работать в условиях даже небольшого шторма. И у экспертов есть предположение, что, скорее всего, вообще никак.

И третье, что является самым интересным. Тор-М2 весит 32 тонны вместо 11 тонн, которые весит вертолет. У корабля есть немалый шанс кувыркнуться вверх килем во многих ситуациях. Это реальная перспектива, особенно для малых кораблей. Смешно то, что это все понимает даже солдат Береза, который консультируется у профильных экспертов, но об этом, похоже, невдомек руководству российского Черноморского флота. И это также показывает уровень российского военно-морского руководства.

Все это говорит лишь об одном. У Кремля нет готовых решений для нейтрализации этой проблемы. При этом у Украины есть реальный шанс закончить пребывание Черноморского флота Российской Федерации в наших морских широтах. И мы им воспользуемся при первой возможности.

Борислав Береза, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».