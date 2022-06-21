«Можно и бананы, и ананасы в Беларуси выращивать, но будет ли это рентабельно?» 13 21.06.2022, 15:15

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Экономист раскритиковал заявления Лукашенко о сельском хозяйстве.

Экономист, член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин в интервью «Филину» рассказал о том, удастся ли Александру Лукашенко сделать революцию в сельском хозяйстве, и чем заканчивались прежние эксперименты в этой сфере.

Во время посещения Шкловского района Александр Лукашенко поставил задачу: получить миллион тонн урожая рапса.

— Надо дать толчок этому великому делу. Поверьте, это революция будет на селе. Если в эту голодуху (а голод будет в мире, даже я уже в это верю, несмотря на трепотню политиков)… Если мы обеспечим продовольственную безопасность... Мы ее уже обеспечили, — приводит слова правителя его пресс-служба.

Экономист Лев Марголин отмечает: все революции делаются снизу.

— Революции, которые начинаются сверху, как правило, не успешны, потому что они не учитывают реальную ситуацию. Это касается всего — не только сельского хозяйства.

Вполне могу допустить, что на родине у Лукашенко, для которого сельское хозяйство — это первая любовь юности, и озимый ячмень, и рапс возделываются по всем правилам и технологиям.

Удастся ли таким образом решить продовольственную проблему? Думаю, что нет. И вот почему. Все эти технологии, которыми они пользуются не являются секретом для других. Вопрос, как правило, упирается не в технологии, а в заинтересованность.

Вот когда какую-то технологию применяет фермер, частное хозяйство, они исходят из вопроса прибыльности, рентабельности данного проекта, и именно с этой точки зрения его рассматривают. Насколько я понимаю из выступления Лукашенко, вопрос рентабельности никто не рассматривал.

То есть это может быть повторением тех самых революций, которые у нас уже были в других отраслях: и в деревообработке, и в цементной п целлюлозно-бумажной промышленности, и в производстве молока – сколько у нас только ни было революций. Они ломались на том, что где-то кто-то не учитывал рентабельность.

Да, можно, наверное, используя современные технологии, добиться выдающихся урожаев ячменя и рапса. Исходя из этих урожаев, можно обеспечить кормами все животноводство. Но сразу возникает вопрос: сколько это будет стоить, во сколько обойдется соблюдение технологий, насколько эти технологии рентабельны в Беларуси.

Условно говоря, можно и бананы в Беларуси выращивать, и ананасы. Будет ли это рентабельно?

И насколько будет рентабельно для животноводства использование этих кормов? Опять-таки можно заставить в приказном порядке животноводство закупать корма, приготовленные на основе ячменя и рапса. Какая цена будет в результате на это мясо? Этого, к сожалению, нет.

И это большая беда плановой экономики, потому что запланировать мы можем все что угодно, но когда это делается в рыночных условиях, когда решение окончательное и бесповоротное принимает не власть наверху, а сам производитель, он вкладывает собственные деньги. И прежде, чем их вложить, он тщательно просчитает и оценит все факторы. И если будет видеть, что это действительно принесет ему прибыль, тогда он эти деньги будет вкладывать.

Когда это делает государство, оно зачастую таким «мелочам» значения не придает. Именно поэтому я считаю, что если бы прорыв можно было осуществить вот таким образом – через озимые, ячмень и рапс, с помощью соблюдения всех технологий, то это бы уже давно кто-нибудь сделал.

Абсолютно уверен, что организовать революцию в сельском хозяйстве не получится. В лучшем случае можно будет создать показательное производство, где это будет применено, может быть, даже не только выращивать эти культуры, но и изготавливать комбикорма на их основе и выращивать крупный рогатый скот, свиней, но я очень сомневаюсь, что это производство будет рентабельно.

— Лукашенко заявил, что обеспечение кормами и производство мяса и молока означает, что «у нас не будет никогда проблем с деньгами». Как вы это оцениваете?

— Проблем с деньгами, может быть, и не будет, только в том случае, если реализация продукции будет проводиться в лучших традициях планового хозяйства. Скажут закупить торговым сетям мясо вот этого производителя.

Мы же видим: у нас продают российское мясо, и мраморную говядину — и все что хочешь, но там цены такие, что их могут себе позволить только самые богатые люди. Чтобы не получилась с нашим мясом аналогичная картина. Может быть, оно действительно будет супер-пупер, но вопрос в цене.

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