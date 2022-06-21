МВД Беларуси прослушивает разговоры дипломатов из Китая и Узбекистана 1 21.06.2022, 19:05

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Хакеры опубликовали аудио.

Хакерская группа «Кибер-партизаны» утверждает, что получила в свое распоряжение записи прослушки дипломатов посольств Китая и Узбекистана в Минске, которую вел Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности (ДООРД) МВД Беларуси. В качестве доказательства опубликованы аудио разговоров.

Ранее эта же хакерская группа опубликовала телефонные разговоры сотрудников посольства России в Минске. Анонимы утверждали, что располагают записями прослушки телефонных разговоров дипломатов других стран.

«После взлома засекреченных серверов ДООРД МВД РБ мы выяснили, что в Беларуси попали на запись даже сотрудники иностранных посольств и консульств. Интересно, как это соответствует Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года?» — говорилось в сопроводительном сообщении.

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