Военный эксперт: Лукашенко собрался мобилизовать 35 тысяч человек 31 22.06.2022, 8:32

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Диктатор реально готовит свою армию к войне.

Незаконный правитель Беларуси Александр Лукашенко проводит учения своих войск, которые завершатся 8 июля. Минск планирует мобилизовать 35 тысяч белорусов. С одной стороны Лукашенко продолжает спектакль с подготовкой, а с другой выполняет мероприятия, направленные на подготовку армии к войне. Он собирается увеличить резерв до 80 тысяч военных, что будет означать наличие резерва в 40-45 тысяч человек в качестве потенциальной наступательной группировки, угрожающей Украине. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что военные маневры на территории Беларуси будут идти до 8 июля. В Минске намерены мобилизовать 35 тысяч белорусов. Лукашенко продолжает делать вид подготовки к военным действиям.

"Временной промежуток, я думаю, несколько месяцев. С одной стороны, Лукашенко продолжает свою игру, что "мы готовимся, но еще не готовы". Кстати, он затеял такой долгоиграющий акт из своего спектакля – развертывание Вооруженных сил Беларуси и подготовка их к войне", - отметил эксперт.

По словам Жданов, после того, как пройдут учения, понадобится около двух месяцев, чтобы расставить воинский контингент по частям, вооружить и подготовить данный мобилизационный резерв к боевому применению. Что касается сроков, речь идет о конце сентября – начале октября.

Примечательно, несмотря на демонстративный характер действий Лукашенко, фактически он реально проводит мероприятия, направленные на подготовку своей армии к войне. Таким образом, происходит реальное развертывание войск.

"Т. е. мы с вами говорим примерно о конце сентября – начале октября. Единственное, что здесь, на мой взгляд, главное, – как бы он (Лукашенко) ни игрался и ни петлял, но он реально выполняет мероприятия по подготовке своей армии к войне, и мы не можем это игнорировать и сбрасывать со счетов. Он реально развертывает армию и может ее начать готовить", - считает эксперт.

Далее, полагает Жданов, 8 июля Лукашенко будет решать, что делать с мобилизованными лицами. Либо их отправят на полигон и начнется обучение, либо они поедут домой под заявления о завершении маневров.

"Судя по тому, что он снимает технику с длительного хранения, я думаю, что продолжит обучение этого резерва, который они наберут, для их подготовки к войне. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как и спектакль продолжается, а с другой – выполняются реальные мероприятия по подготовке армии к войне", - отметил эксперт.

Также он добавил, что уровень угрозы для Украины становится выше, поскольку теперь у Лукашенко появится возможность выставить группировку около 40-45 тысяч человек.

"Если раньше мы говорили о 20-25 тысячах военнослужащих, которых может выставить армия Беларуси при 45 тыс. военнослужащих вообще в Вооруженных силах Беларуси, то сегодня он хочет развернуть до 80 тысяч военных. Значит, у него резерв может увеличиться где-то до 40-45 тыс., которые он может выставить в качестве наступательной группировки", - подчеркнул Олег Жданов.

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