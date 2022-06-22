Британская разведка: Россия несет огромные потери на Донбассе, «армия ДНР» выкошена на 55%2
- 22.06.2022, 9:51
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Кремль вынужден перебрасывать на восток Украины новые резервы.
Россия готовится перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений. Потери российских сил на фронте огромны.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сообщении, российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта.
Однако были обнародованы данные о потерях сил группировки "ДНР". По состоянию на 16 июня признали 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.
"Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой.
"С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны", - отметили в Минобороны Британии.