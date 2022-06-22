«Где хваленое ПВО?»: у россиян началась паника из-за взрыва НПЗ в Ростовской области 16 22.06.2022, 15:09

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Ответ посоветовали искать на острове Змеиный.

После взрыва на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ростовской области начался пожар, который все-таки удалось потушить.

А вот у россиян началась паника - во всем они винят ПВО, которая не способна защитить объекты РФ, пишет glavred.info.

"Курск, Брянск, Белгород, Крым, Ростов. Что дальше будет?", "А где там ПВО не имеющие аналогов в мире? И Россия ещё пугает мир своим ядерным оружием. Так если ответка будет, то все ракеты залетят на территории РФ, как себе домой", - писали россияне в Сети.

В комментарии к россиянам наведался и украинец, который задал издевательский вопрос.

"Россияне, почему ваша ПВО стоит на острове Змеиньій, а не в Ростовской области?", - поинтересовался он.

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