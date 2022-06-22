Белорус вошел в топ-10 известного покерного рейтинга 1 22.06.2022, 23:31

Никита Бодяковский

Показатель общего выигрыша Никиты Бодяковского – 35,6 млн долларов.

Белорусский покерист Никита Бодяковский вошел в топ-10 рейтинга игроков с самой большой суммой призовых в «живых» турнирах за карьеру, который составляет известный ресурс thehendonmob.com.

В частности, наш соотечественник на данный момент расположился на десятом месте перечня с показателем общего выигрыша 35,6 млн долларов.

Он находится между американцами Филом Айви, который на девятой позиции с 37,1 млн долларов, и Джейком Шиндлером, который на одиннадцатой с 35,4 млн долларов.

Последними большими победами Бодяковского стали первое место на турнире € 50,000 No Limit Hold’em и третье на турнире € 100,000 No Limit Short Deck Hold’em серии Triton Poker Series Madrid.

В целом в топ-10 доминируют покеристы из США – их семеро. Кроме белоруса, сюда входят еще канадец Даниэль Негреану (третий) и британец Стивен Чидвик (четвертый).

Первым пока идет американец Брин Кенни, его преследует соотечественник Джастин Бономо. У обоих по 57,2 млн долларов, их разделяют всего несколько тысяч долларов.

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