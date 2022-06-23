«Могилёвсоюзпечать» закрывает все киоски в райцентрах области

«Могилёвсоюзпечать» закрывает все киоски в райцентрах области1
- 23.06.2022, 16:58
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Пропаганды никто не покупает?
Они останутся лишь в Могилёве и Бобруйске (хотя и в этом городе закрыли две торговые точки). Работа в небольших городах стала настолько убыточной, что предприятию выгоднее свернуть деятельность, пишет «Беларусь за МКАДом».
Не помогло даже то, что «Могилёвсоюзпечати» разрешили торговать продуктами питания – сахаром, мукой, подсолнечным маслом.
C января 2022-го в региональных отделениях начались проблемы с выплатой зарплат. Людям предлагали уволиться либо уйти в отпуск за свой счёт. По области у “Могилёвсоюзпечати” было 4 филиала, 7 участков, всего 224 торговые точки.