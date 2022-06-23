Белорусы запустили платформу, где можно купить рисунки детей из Украины 1 23.06.2022, 17:19

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Как она работает?

Белорусы запустили благотворительную онлайн-платформу Leleka.me, где каждый желающий может купить рисунки детей из Украины. Все деньги идут на помощь семьям маленьких авторов, сообщает сайт citydog.io.

Для чего эта платформа?

Проект был создан, чтобы поддержать детей, которые хотят сейчас помочь своим родителям, знакомым, ВСУ и другим. Платформа поддерживается международной группой волонтеров.

Как она работает?

Из каждого присланного рисунка дизайнеры создают качественную цифровую копию, чтобы еще больше порадовать тех, кто решит поддержать маленького автора.

А куда идут деньги от продажи?

Все деньги (за вычетом платежных систем и VAT) идут семьям детей, которые эти рисунки нарисовали. Сама платформа никаких комиссий не собирает.

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