Шойгу хочет срочно «укрепить» оборону Беларуси 2 23.06.2022, 21:24

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Министр обороны РФ намерен втянуть режим Лукашенко в войну?

В Российской Федерации заявили о необходимости укрепления обороноспособности Беларуси. В частности, предлагают ужесточить систему противовоздушной обороны.

Такое предложение озвучил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным в Москве, пишут росСМИ.

Как отметил Шойгу, ситуация требует того, чтобы Москва и Минск приняли такие меры. Мол, государства сегодня сотрудничают "в условиях беспрецедентного давления на Западе, необъявленной войны".

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности cоюзного государства, повышению боеспособности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО", - сообщил министр обороны РФ.

По данным издания БелТА, белорусский чиновник Хренин прибыл в РФ для того, чтобы 24 июня присоединиться к заседанию Совета министров обороны стран СНГ.

В этом году Россия и Беларусь проводили совместные военные маневры "Союзная решительность" на белорусской территории 10-20 февраля. После чего Минобороны Беларуси заявили, что страны продолжат проверку сил реагирования из-за "нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации на востоке Украины". 24 февраля состоялось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Сейчас в Гомельской области на юго-востоке страны продолжаются мобилизационные учения с военными комиссариатами, где отрабатывают "уведомления и представления военнообязанных в армию".

На днях Беларусь разместила свои вооруженные силы у западных и южных границ.

Также СМИ писали, что Беларусь может предоставить РФ место для военной базы вблизи Киева. ВСУ обнаружили, что на бывшем аэродроме "Зябровка" в Гомельской области активно строится военная инфраструктура.

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