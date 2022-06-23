Подросток дал отпор экс-главарю ГУБОПиКа 25 23.06.2022, 23:09

11,750

Тот в ответ начал стрелять по детям.

Как стало известно «Нашай Ніве», попал в историю печально известный Андрей Паршин, один из основных организаторов массовых репрессий в Беларуси и до недавнего времени глава ГУБОПиКа. Он попытался разогнать группу детей возле своего подъезда (младшему в компании было 11 лет), но получил отпор от 16-летнего парня. Итог: парень в больнице под капельницами с простреленной ногой, у Паршина — сотрясение мозга.

«Компания из 5 детей сидела на лавочке возле подъезда в каскаде. Пара девчат, ребята. Самому младшему в компании было 11 лет. Все на каникулах, просто проводили время — было немногим раньше 19 часов, — рассказывают «Нашай Ніве» обстоятельства истории свидетели. — Тут домой возвращался полковник Андрей Паршин и начал с детьми конфликт. Мол, чего сидите, ваш подъезд? Не ваш? Проваливайте. Только все матом».

В ответ на претензии мужчины самый старший из детей, 16-летний Евгений Д., якобы заявил, что «они живут в свободной стране, и вольны выбирать лавочку». В ответ, мол, Паршин обезумел и начал бить подростка — по лицу, по шее.

«Схватил за майку, разорвав ее одним движением, дал парню по лицу. Но Евгений — КМС по гребле, спортивный парень. Он нашел ответный аргумент, в результате чего нападавший упал на землю. Поднявшись, начал стрелять из пистолета по детям», — говорят свидетели.

В результате ранение получил тот самый Евгений Д. Пуля попала в ногу.

«После этого Паршин занес оружие домой и вызвал скорую, а также милицию и еще неизвестно кого. Остальных детей «обрабатывали» в машине люди в штатском, пока медики скорой спасали Евгения. Говорили, что если будут рассказывать, как все было, то всех ждет тюрьма. После этого детей увезли на других машинах, милицейских», — говорят свидетели.

Мы не знаем, из какого оружия стрелял Паршин, боевого или травматического, но известно, что на данный момент парень находится под конвоем в военном госпитале. Он перенес уже две операции.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ночью в семью с обыском приезжали сотрудники ГУБОПиКа. Малолетняя девушка парня, которой 14 лет, вероятно, также провела ночь в милиции. Судьба остальных неизвестна, скорее всего их не задерживали.

Семья Евгения — многодетная, родители воспитывают четырех детей.

«Очень хорошая у него мама. Дети воспитываются в строгости, честности и порядке. На Евгения — только положительная рекомендация, нормальный, толковый парень. Спортсмен, порядочный, не конфликтный. Ответственный за близких, потому что растет в большой семье, в учебе не дурак», — говорит знакомый с ситуацией член семьи пострадавших.

«Весь дом в шоке. Как это? Человек служит в милиции, обучен, как будто знает законы. Даже если дети шумели, то что — стрелять по ним? Есть же какие-то патрульные, которых можно вызвать, есть еще какие-то методы ведения дискуссии, все в ужасе», — говорит житель дома.

По информации «Нашай Нівы», у Андрея Паршина после конфликта с подростком — сотрясение мозга.

***

Андрей Паршин возглавлял управление собственной безопасности МВД, после чего в начале 2021-го был назначен руководителем в ГУБОПиК.

При нем ГУБОПиК играл центральную роль в проведении политических репрессий: с его участием были уничтожены политические структуры, независимые СМИ, культура, бизнес, десятки тысяч человек покинули родину.

Недавно Паршин был назначен на генеральскую должность в Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности МВД. Паршин имеет квартиру в «Каскаде».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».