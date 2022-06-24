«Главное, чтобы после этого не начали снижать премии» 1 24.06.2022, 10:01

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фото: dpa

Белорусские медики рассказали о своих реальных заработках.

С 1 июля медиков ждет повышение зарплат. Надбавка должна составить от 35% до 200% оклада.

Журналисты «Нашай Нiвы» поговорили с медиками, как они относятся к этим новостям, что было в последнее время с ковидными доплатами, и подсчитали, насколько в реальных цифрах может вырасти их заработок.

Согласно постановлению Минздрава, надбавка у врачей составит минимум 85% оклада, а у среднего персонала — минимум 35%.

Кардиолог одной из городских поликлиник Бреста, работающий на одну ставку, получает на руки чуть больше 900 рублей. Из них около 300 рублей — тот самый оклад, который и должен вырасти за счет надбавки. Выходит, что уже через месяц врач должен получить около 1 150 рублей вместо нынешних 900 с копейками.

«В теории зарплата должна вырасти приблизительно на 250 рублей, это, безусловно, приятно, но это все равно даже не заветные 500 долларов, о которых так долго говорят в нашей стране. Но пока мы не получили зарплату по новым ставкам, то говорить точно, что прирост будет именно таким, нельзя», — отмечает собеседник.

Кардиолог опасается, что после введения значительной надбавки, врачам просто начнут начислять меньше премий.

«Глядя на происходящее внутри системы здравоохранения, у меня возникают сомнения по поводу того, что государство найдет столько денег, чтобы всем медикам резко и довольно существенно повысить зарплаты. В любом случае, руководство пока никак не комментировало, какие зарплаты ждут нас в следующем месяце».

Наш другой собеседник — молодой хирург из Минска. Работая на ставку, он получает около тысячи рублей.

«Из моей тысячи сам оклад составляет около 360 рублей. Получается, что зарплата может вырасти сразу на триста рублей и наконец дойдет до заветных 500 долларов».

Оклад медсестры, работающей в физиотерапевтическом отделении в одной из гродненских поликлиник, составляет 240 рублей.

«Из-за доплаты за вредность и оказание платных услуг зарплата у нас по медсестринским меркам относительно высокая — около 800 рублей. О том, что зарплаты должны вырасти, мы уже знаем, но какая будет финальная цифра, нам пока не озвучивали», — говорит женщина.

Если прибавить к 240 рублям обещанные 35%, то получится, что зарплата у медсестры увеличится приблизительно на 85 рублей.

Врач общей практики (ранее участковый терапевт) со стажем, работая на полную ставку, получает около 1 000 рублей в месяц. Ставка у него составляет около 350 рублей, остальное — премии и различные надбавки.

Согласно постановлению Минздрава, врачи общей практики в поликлиниках могут рассчитывать на плюс 470 рублей к зарплате. А их медсестры будут зарабатывать на 120—130 рублей больше.

«Исходя из опыта, я сомневаюсь, что в следующем месяце получу 1 400 рублей вместо тысячи. Ведь если повышают что-то одно, то обычно уменьшают другое.

Полагаю, что будет, как с ковидными выплатами. Был период, когда участковые действительно достойно зарабатывали, но это было до последней волны ковида, когда зарплата была около 1 000 долларов. Но уже тогда было заметно, что из-за необходимости выплачивать ковидные нам урезали премии. Ведь если бы премии оставляли на бывшем уровне, то вместе с ковидными выходило бы еще больше», — делится врач.

Со временем выплаты за ковид начали сокращаться.

«Начальство по указке сверху начало менять схемы начислений и т.д. В марте вообще говорили не делать тесты, за исключением беременных, застрахованных пациентов, а также тех, кто идет на конфликт, потому что это дорого, а денег у министерства в этом году мало. Поэтому мне кажется, что повышение будет гораздо меньшим, чем может казаться», — подытоживает собеседник.

Врач общей практики одной из минских поликлиник вспоминает, что в начале эпидемии коронавируса доплата у нее составляла 1 000 рублей. В последнее время, поскольку изменилась система начисления (доплата давалась только за дни, когда доктор работал с подтвержденными ковидными больными) и волна пошла на спад, суммы были минимальны.

«За прошлый месяц доплата у меня была около 40 рублей», — делится медик.

В целом, по словам врачей, оклад редко превышает показатель в 400 рублей. Поэтому получается, что наибольший прирост в зарплатах, который может быть (+200% к окладу), составит около 800 рублей. На такие повышения могут рассчитывать врачи, работающие в отделениях анестезиологии и реанимации.