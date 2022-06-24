МЧС весь июнь рассылает белорусам странные СМС 6 24.06.2022, 13:44

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Что происходит?

Министерство по чрезвычайным ситуациям в июне начало рассылать белорусам СМС-ки с призывом быть бдительными. Рассказываем, в чем опасность и что стоит делать, чтобы вас это не коснулось, пишет telegraf.news.

«Увеличилась гибель людей на воде! Будьте бдительны при купании!!!», — активно предупреждают спасатели белорусов летом.

Сколько утонуло людей?

По последним данным МЧС, за 2022-й год в Беларуси уже утонуло 156 человек, из них 9 – несовершеннолетние. Для сравнения: за весь 2021-й год погиб 191 человек, из которых 24 – несовершеннолетние.

Только за последние 2 недели июня на воде погибло около 39 человек, трое из них – дети.

По словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Александра Худолеева, основные причины трагедий:

купание в состоянии алкогольного опьянения (133 погибших в прошлом году и 7 – в нынешнем),

оставление малолетних детей без присмотра,

купание в запрещенных местах

несоблюдение элементарных мер личной безопасности.

Что нужно делать, чтобы не утонуть?

Спасатели призвали белорусов соблюдать элементарные правила во время отдыха на пляже:

купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае несчастного случая вы можете получить специализированную помощь спасателя;

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

не пользуйтесь надувными матрацами, камерами;

не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания;

не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;

не подавайте ложных сигналов бедствия;

не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;

ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.

А вода уже теплая?

По данным специалистов Белгидромета на 24 июня температура воды составляет в реках 15-23°С, водоемах 19-22°С.

Где нельзя купаться?

В свою очередь санитарно-эпидемиологическая служба опубликовала список мест, где белорусам не стоит купаться. С 17 по 23 июня специалисты провели обследования 333 зон рекреации.

Они выяснили, что из 1022 проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам 16 проб по микробиологическим и 11 проб по санитарно-химическим показателям.

Согласно этому купаться нельзя в двух зонах рекреации:

пляж на реке Остер (вблизи оздоровительного лагеря «Орленок») в аг. Звенчатка Климовичского района Могилевской области;

городской пляж, расположенный на правобережье р. Днепр (вблизи сооружения специализированного физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения «Ледовая арена г.Шклов») в г. Шклове Могилевской области.

В Беларуси над пляжами запустили вертолеты с громкоговорителями

Кстати, в выходные 18-19 июня в Беларуси впервые над местами, где отдыхают люди, начали летать вертолеты. Да еще и с громкоговорителями.

Дело в том, что белорусские спасатели провели 429 профилактических рейдов. Они проверили более 1 тыс. водоемов с оборудованными и без оборудованных для купания местами, проинструктировали по мерам безопасности (в том числе с применение мегафонов), а также проинформировали о текущей статистике по гибели на воде почти 10 тыс. человек (в том числе более 7 тыс. были несовершеннолетнего возраста).

В громкоговорители спасатели напомнили белорусам основные правила поведения на водоемах, предупредили о недопустимости нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения, а также призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Жара возвращается

На смену дождям и грозам на Беларусь надвигается жара. Синоптики Белгидромета рассказали, на сколько поднимется температурный столбик 24-26 июня.

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