Все перепутал: в Минске мужчина забрал не из того детского сада чужого ребенка 5 24.06.2022, 16:18

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Что было дальше?

В Ленинском районе столицы произошла курьезная история: мужчине поручили забрать племянника из детского сада, но тот перепутал дошкольные учреждения и привел к матери чужого ребенка, сообщает агентство «Минск-Новости».

Оказалась, что мать мальчика побоялась сама идти в садик за сыном: из-за ее пристрастия к алкоголю еще в начале мая ребенка признали находящимся в социально опасном положении.

Собственно, она и в день происшествия была навеселе — пока муж был в командировке, женщина выпивала дома со своим двоюродным братом и его другом. Забрать сына из садика она поручила брату.

Мужчина, который тоже был нетрезв, отправился за племянником, но перепутал сады и забрал чужого ребенка. Воспитательница в группе не знала родителей в лицо, потому что была на замене, а чужому шестилетнему ребенку он сказал, что пришел по просьбе его родителей. Мальчик поверил и без лишних вопросов последовал за самозваным «дядей».

В это время за ребенком пришли настоящие родители. Узнав, что сына забрал неизвестный, они принялись звонить на «102». В ходе поисков милиционеры обнаружили в двух кварталах от сада двоих нетрезвых мужчин с маленьким мальчиком. На вопрос, чей ребенок, один из них сказал, что мальчик потерялся.

Ребенка вернули настоящим родителям — он даже не успел испугаться. А того мальчика, которого дядя должен был забрать на самом деле, передали отцу, который вернулся из командировки. В милиции сообщили, что семья теперь будет находиться под особым контролем.

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