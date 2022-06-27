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Режим Лукашенко оказывает военную поддержку путинским оккупантам

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  • 27.06.2022, 7:49
  • 10,888
Режим Лукашенко оказывает военную поддержку путинским оккупантам

Генштаб ВСУ раскрыл детали.

Самопровозглашенное руководство Беларуси продолжает оказывать военную поддержку РФ.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов", - говорится в сообщении.

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