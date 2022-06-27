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В РФ заканчиваются комплектующие для боевых самолетов

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  • 27.06.2022, 18:04
  • 7,992
В РФ заканчиваются комплектующие для боевых самолетов

Предприятия ОПК ищут аналоги.

Оборонные комплексы пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведка получила материалы служебной переписки между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения и руководством заводов оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что для ремонта и обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту" не хватает импортных запчастей. Руководство предлагает отработать возможность импортозамещения, однако список нужных деталей состоит из сотен позиций.

Среди комплектующих, которые теперь перестали поставляться в Россию, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные и навигационные системы.

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