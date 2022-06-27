В РФ заканчиваются комплектующие для боевых самолетов

В РФ заканчиваются комплектующие для боевых самолетов11
- 27.06.2022, 18:04
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Предприятия ОПК ищут аналоги.
Оборонные комплексы пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Разведка получила материалы служебной переписки между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения и руководством заводов оборонно-промышленного комплекса.
Отмечается, что для ремонта и обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту" не хватает импортных запчастей. Руководство предлагает отработать возможность импортозамещения, однако список нужных деталей состоит из сотен позиций.
Среди комплектующих, которые теперь перестали поставляться в Россию, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные и навигационные системы.