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Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три «Байрактара»

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  • 27.06.2022, 21:38
  • 3,164
Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три «Байрактара»

На беспилотники собирали средства украинцы.

Турецкая компания Baykar решила предоставить Украине три беспилотника "Байрактар" бесплатно.

Об этом сообщает Baykar в Twitter.

Отмечается, что Baykar осведомлена, что компания по сбору средств под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для защиты Украины.

"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт", - отметили в компании.

При этом Baykar просит направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украины.

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