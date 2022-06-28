В Подмосковье загадочно убиты бизнесмен и его жена 28.06.2022, 8:41

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Их тела с ножевыми ранениями найдены в запертой изнутри квартире.

В Подмосковном поселке Заречье обнаружены тела бизнесмена Евгения Паланта и его жены. Супруги умерли от ножевых ранений, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.

Бизнесмена и его жену нашли убитыми в запертой изнутри квартире.

«В поселке Заречье в квартире обнаружены тела супругов: у мужчины множество проникающих ножевых ранений, у женщины одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Дверь в квартире закрыта изнутри ключами», — сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По данным «Московского комсомольца», тела 48-летнего Паланта и его 50-летней жены обнаружила дочь супругов.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Евгений Палант являлся совладельцем абхазского сотового оператора «А-Мобаил», а также имел солидную долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт», которая оказывает услуги по созданию и обслуживанию систем связи.

В апреле в Москве были обнаружены убитыми бывший вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, его жена и дочь. По версии следствия, Аваев убил своих близких, а потом застрелился сам.

Еще один российский миллионер из газовой сферы был найден мертвым в Испании также в апреле. По предварительной версии полиции, 55-летний бизнесмен с помощью топора и ножа убил жену и дочь, пока они спали, затем повесился сам.

А в мае в подвале у московского шамана обнаружили тело экс топ-менеджера «Лукойла» Субботина. В СК России причиной его смерти назвали сердечную недостаточность.

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