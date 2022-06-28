Львовская область готовится к атаке из Беларуси 28.06.2022, 22:22

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Возводят оборонительные рубежи.

Во Львовской области продолжается сооружение дополнительных оборонных и инженерных сетей из-за угрозы агрессии со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Львовской ОВА Андрея Годика на брифинге.

"Наши задачи очень просты, но требуют кропотливой работы. Прежде всего, это слаживание всех сил и средств, как правоохранительного блока, так и военных, по координации планов отпора агрессии из Беларуси. Также это налаживание взаимодействия с соседними областями, в частности, с Волынской областью в части скоординированных действий", - сказал он.

Он отметил, что, прежде всего, надо быть готовыми к усилению ракетных и авиаударов с северного направления.

Напомним, экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос также заявил, что угроза нападения на Украину с территории Беларуси довольно высокая.

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