Эрдоган наносит удар Путину 29.06.2022, 14:11

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Архивное фото ТАСС

В чем заключается интерес Турции?

Встреча президентов Финляндии и Турции, премьер-министра Швеции и генерального секретаря НАТО накануне саммита организации в Мадриде завершилась сенсацией: Турция отказалась от своего вето на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

То, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, обвинявший северные страны в «поддержке терроризма», может изменить позицию, говорили практически с первых дней после заявлений турецкого президента. Но мало кто ожидал, что это изменение произойдет так быстро, что уже на встрече в Мадриде удастся начать процесс присоединения.

Фактически теперь, после Мадрида, должен начаться процесс одобрения этого вступления парламентами каждой из стран НАТО. После того, как президент Турции отозвал свое вето, этот процесс, вероятно, может не вызвать дополнительных сложностей, — пишет украинский публицист и политолог Виталий Портников для Крым.Реалии.

Сейчас, вероятно, наблюдатели будут обсуждать, кто оказался главным бенефициаром турецкого согласия — сам Эрдоган или его коллеги из Финляндии и Швеции. Но, уверен, на самом деле главный бенефициар — это евроатлантическая солидарность. Если бы президент Турции стоял на своем, на саммите в Мадриде говорили бы не о единстве, а о разобщенности НАТО перед лицом новых угроз и на фоне войны России против Украины. И тогда главным, кто оказался бы в выигрыше, думаю, был бы президент России Владимир Путин. Но Путин проиграл.

Не знаю, насколько это очередное политическое поражение стало для российского президента сюрпризом. Думаю, любой грамотный аналитик мог бы объяснить российскому президенту, что его успехи — это последнее, в чем заинтересован президент Турции.

Эрдоган может улыбаться Путину, поддерживать с ним контакты и даже принимать в Турции российского олигарха Романа Абрамовича, использующего ситуацию для спасения своих и путинских миллиардов. Но, уверен, Эрдоган прекрасно помнит, что именно Путин нарушил правила игры, когда оккупировал Крым. И когда решил изменить баланс сил в Черном море, что ставит под вопрос уже саму безопасность Турции. Не говоря уже о том, что в стране, где живут миллионы потомков выходцев из Крыма, вопрос фактического притеснения оккупантами крымских татар и запрета Меджлиса крымскотатарского народа — это вопрос даже не внешней, а внутренней политики.

Думаю, не менее болезненной для турецкого президента стала дестабилизация соседней Сирии, которой с видимым удовольствием занимался его российский коллега. Мы часто говорим о миграционном кризисе в Европе, связанном с наплывом сирийских беженцев, покидавших разоренную войной Асада и Путина страну. Но основное количество беженцев из Сирии приняла Турция. Вряд ли Эрдоган благодарен за это Путину. Да, возможно, турецкому президенту импонирует политический стиль российского правителя. Но стиль и интересы — все же разные вещи.

Согласившись со вступлением в НАТО Финляндии, Эрдоган, похоже, нанес Путину чувствительный удар. Вопрос даже не в том, что такое расширение альянса — проблема для безопасности России. Вопрос в том, что российская пропаганда — да и сам Путин — кричат об этом без умолку. И вот теперь оказывается, что в НАТО собирается вступить страна, которая имеет протяженную общую границу с Российской Федерацией — и Кремль ну практически ничего не может этому противопоставить. Даже у самого большого сторонника Путина могут появиться сомнения. Почему же на виртуальное вступление в НАТО Украины нужно было отвечать войной, а на вполне реальное вступление в НАТО Финляндии и Швеции — только заявлениями. Может быть, дело отнюдь не в НАТО?

Да, видимо, дело не в НАТО, дело в очевидном стремлении Путина оккупировать Украину и дестабилизировать Запад. Ну и почему же это должно устраивать Эрдогана?

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