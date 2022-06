Ученые описали новый род крупного ископаемого кенгуру 29.06.2022, 15:03

иллюстрационное фото

Nombe nombe не был близким родственником австралийских собратьев, а принадлежал к ранее неизвестному роду.

Останки крупного кенгуру впервые обнаружили в 1983 году на территории палеонтологического памятника Номбе в провинции Чимбу Папуа — Новой Гвинеи. Возраст окаменелостей составлял около 20-50 тысяч лет. Палеонтологи отнесли вид к вымершему роду Protemnodon, обитавшему в Австралии и Новой Гвинее и родственному современным австралийским кенгуру, пишет Naked science.

Теперь ученые из Университета Флиндерса (Австралия) повторно исследовали кости челюсти и зубы кенгуру и отнесли его к новому виду, получившему название Nombe nombe — в честь места, где его нашли. Авторы также показали, что ископаемый кенгуру не был близким родственником австралийских собратьев, а принадлежал к ранее неизвестному роду примитивных кенгуру, встречающихся только в Новой Гвинее. Результаты исследования опубликовали в журнале Transactions of the Royal Society of South Australia.

Nombe nombe был приземистым и мускулистым, а его вес, вероятно, достигал 40-50 килограммов. Он обитал в тропическом горном лесу с густым подлеском и сомкнутым пологом, где хорошо адаптировался к питанию жесткими листьями деревьев и кустарников. Об этом свидетельствует толстая челюстная кость, к которой крепились мощные жевательные мышцы. Ученые полагают, что Nombe nombe умел прыгать, но не слишком высоко.

Фауна Новой Гвинеи, несмотря на самобытность, изучена крайне плохо. Сейчас на острове обитают несколько видов ехидн, множество различных валлаби и опоссумов, некоторые из которых уникальны для Новой Гвинеи, еще больше таких примеров — в летописи окаменелостей. О кенгуру же принято думать как о представителях исключительно австралийской фауны. Однако Nombe nombe сильно отличался от них.

Вероятно, он произошел от древних кенгуру, которые расселились по Новой Гвинее в позднем миоцене, около пяти-восьми миллионов лет назад. В то время острова Новой Гвинеи и Австралия были соединены перешейком. Этот «мост» позволил древним австралийским млекопитающим, в том числе крупным кенгуру, перебраться в леса Новой Гвинеи.

После повышения уровня моря «мост» затопило и гвинейская популяция, отделившаяся от австралийских сородичей, эволюционировала отдельно, приспосабливаясь к условиям тропического высокогорья.

Палеонтологические раскопки проводили на территории Новой Гвинеи лишь в 1960-1980-х, теперь ученые возобновили работы. Авторы статьи надеются, что их открытие позволит снова привлечь внимание научного сообщества к этому уникальному региону.

