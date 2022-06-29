Охота на российские активы: Запад отчитался за первые 100 дней 29.06.2022, 15:51

1,466

Международная группа, созданная в марте 2022 года, продолжает свою работу.

Международной группе по поиску российских активов REPO (от слов – "российские элиты", "прокси", "олигархи") за первые 100 дней своей работы удалось заблокировать или заморозить более $30 млрд российских активов. В основном это деньги на банковских счетах, сообщила группа в среду, 29 июня.

В эту сумму не входит блокировка около $300 млрд международных резервов центрального банка РФ, движимое и недвижимое имущество подсанкционных россиян, такие как яхты Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil и Phi, а также косвенные потери России от ограничения доступа к глобальной финансовой системе.

"Работа REPO еще не завершена. В ближайшее время участники REPO продолжат искать российские активы, на которые наложены санкции. Совместными усилиями мы обеспечим, чтобы наши санкции наносили России ущерб в ответ на ее неспровоцированную агрессию в Украине, которая до сих пор продолжается", — говорится в заявлении.

Группа REPO была создана в марте 2022 года. В ее состав вошли министры финансов, юстиции, внутренних дел, торговли западных стран: США, Канады, Австралии, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии и Европейского Союза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».