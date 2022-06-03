Хлывнюк: Когда Pink Floyd записал песню с моим вокалом, я офигел 3.06.2022, 23:51

Андрей Хлывнюк

Легендарня группа Pink Floyd использовала в своей песне гимн сечевых стрельцов «Ой, у лузі чеврона калина».

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону признался, что офигел, когда увидел клип британской группы Pink Floyd на песню Hey, Hey, Rise Up, где был использован его вокал, взятый из знаменитого ролика, в котором он на Софийской площади в Киеве исполняет гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі чеврона калина".

"Когда вы увидели, что Pink Floyd записал песню с вашим вокалом, что вы почувствовали?", – спросил у артиста Гордон.

"Я офигел, – ответила Хлывнюк. – Я был после ранения в больнице. Мне позвонил [фронтмен группы] Дэвид Гилмор и сказал: "Андрей, можно я с вами посотрудничаю. Разрешите. Вы бы были не против?" Настоящие музыканты – они не имеют границ".

На вопрос, понравилось ли ему то, как британская группа записала свою музыкальную партию для совместного клипа с использованием его вокала, Хлывнюк заявил, что на его месте мог оказаться любой другой вокалист.

"Но Дэвид Гилмор и другие музыканты группы сделали так, чтобы этот успех, его монетизация пошли в помощь фонду, который занимается детьми этой войны. А их очень много. И чем больше раз вы послушаете в YouTube или iTunes песню "Ой у лузі червона калина" в версии мэтров мирового рока Pink Floyd, тем больше денег мы соберем вместе с ними для гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате российской оккупации", – отметил украинский певец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».