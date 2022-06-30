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«Еще ни одного не уволили»: жена оккупанта посоветовала мужу бежать домой

  • 30.06.2022, 9:01
  • 2,306
«Еще ни одного не уволили»: жена оккупанта посоветовала мужу бежать домой

Видео с телефона попавшего в плен захватчика.

Очередной российский оккупант попал в плен к воинам Вооруженных сил Украины. Жена военного преступника незадолго до этого советовала ему вернуться обратно домой.

Об этом женщина говорила мужу в аудиосообщениях. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Supernova+".

Россиянка отмечала, что оккупанты, вернувшиеся из Украины на родину, спокойной ходят по улицам и даже "гуляют и веселятся", а не работают.

"Те, кто приехали парни, еще ни одного не уволили. Ни одного. В отпуска все ушли, на реабилитацию", – сказала она.

По словам жены российского военного, что оккупантам "говорят одно", а в РФ происходит совсем другое. Очевидно, речь идет о том, что военным страны-агрессора угрожают увольнениями и плохим отношением за отказ воевать в Украине, но на деле "ни одного еще не загнобили".

Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

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