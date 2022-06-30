Путин обиделся на шутки лидеров G7 о его голом торсе 30.06.2022, 9:24

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Глава РФ перешел к оскорблениям.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на шутки лидеров G7 о его фото с голым торсом. Насмешки задели диктатора, из-за чего он перешел к оскорблениям и не забыл попытаться себя похвалить, сообщает УНИАН.

После Каспийского саммита, который проходил 29 июня, Путин отвечал на вопросы пропагандистских журналистов и не сумел скрыть, что шутки "Большой Семерки" его обидели.

Так, диктатор отметил, что если бы лидеры G7 разделись, то это якобы было бы "отвратительным зрелищем".

"Я не знаю, как они хотели раздеться, по пояс или ниже пояса, думаю, это было бы отвратительное зрелище в любом случае", - заявил Путин.

Диктатор попытался съязвить о том, что в человеке должна быть гармония души и тела. Для этого, считает Путин, который, по данным СМИ, страдает от серьезных заболеваний, нужно заниматься спортом и отказаться от злоупотребления алкоголем. Судя по всему, так диктатор попытался оскорбить лидеров "Большой Семерки".

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