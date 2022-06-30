Защитники Украины ликвидировали командира «вагнеровцев» 7 30.06.2022, 16:56

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Они также захватили оружие и документы оккупантов и вышли из российского тыла на вражеском БТР.

Защитники Украины ликвидировали командира наемников и вышли из российского тыла на вражеском БТР.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"26 июня группа "Лукас" Сил специальных операций устроила успешную засаду и уничтожила 5 наемников частной военной компании Вагнер ВС РФ. Был захвачен целым и невредимым БТР-82А, на котором передвигались россияне, и наша группа вышла из российского тыла на вражеском БТРе", – написал он.

Бутусов добавил, что украинские воины уничтожили командира наемников – Даниила Допуа из Свердловской области. А также захватили оружие и документы "вагнеровцев".

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