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Защитники Украины ликвидировали командира «вагнеровцев»

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  • 30.06.2022, 16:56
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Защитники Украины ликвидировали командира «вагнеровцев»

Они также захватили оружие и документы оккупантов и вышли из российского тыла на вражеском БТР.

Защитники Украины ликвидировали командира наемников и вышли из российского тыла на вражеском БТР.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов

"26 июня группа "Лукас" Сил специальных операций устроила успешную засаду и уничтожила 5 наемников частной военной компании Вагнер ВС РФ. Был захвачен целым и невредимым БТР-82А, на котором передвигались россияне, и наша группа вышла из российского тыла на вражеском БТРе", – написал он.

Бутусов добавил, что украинские воины уничтожили командира наемников – Даниила Допуа из Свердловской области. А также захватили оружие и документы "вагнеровцев". 

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