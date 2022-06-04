Как выглядит окружающий мир глазами собаки: удивительные кадры 5 4.06.2022, 8:33

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Глаз животных иначе воспринимает цветовой спектр.

Если на сетчатке у человека есть три типа колбочек, которые помогают видеть расширенный спектр цветов, то у собак их всего два.

Ветеринар с помощью фотографий продемонстрировал, каким собаки видят окружающий мир. Статью об этом опубликовала Daily Mail.

Так, собаки могут различать гораздо меньшее количество оттенков и цветов, нежели человек. Все цвета их глазами считываются как разные оттенки желтого и синего. Если на сетчатке у человека есть три типа колбочек, которые помогают видеть расширенный спектр цветов, то у собак их всего два.

Ветеринар взял фотографии популярных туристических мест и на их примере показал, как различается видение человека и собаки.

Помимо этого собаки видят объекты более размытыми и не способны адекватно оценивать расстояние между объектами и до них. Но все это перекрывает их способность полагаться на другие чувства – например, обоняние у собак работает в десятки или сотни тысяч раз активнее.

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