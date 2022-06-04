Как выглядит окружающий мир глазами собаки: удивительные кадры

Как выглядит окружающий мир глазами собаки: удивительные кадры5
- 4.06.2022, 8:33
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Глаз животных иначе воспринимает цветовой спектр.
Если на сетчатке у человека есть три типа колбочек, которые помогают видеть расширенный спектр цветов, то у собак их всего два.
Ветеринар с помощью фотографий продемонстрировал, каким собаки видят окружающий мир. Статью об этом опубликовала Daily Mail.
Так, собаки могут различать гораздо меньшее количество оттенков и цветов, нежели человек. Все цвета их глазами считываются как разные оттенки желтого и синего. Если на сетчатке у человека есть три типа колбочек, которые помогают видеть расширенный спектр цветов, то у собак их всего два.
Ветеринар взял фотографии популярных туристических мест и на их примере показал, как различается видение человека и собаки.
Помимо этого собаки видят объекты более размытыми и не способны адекватно оценивать расстояние между объектами и до них. Но все это перекрывает их способность полагаться на другие чувства – например, обоняние у собак работает в десятки или сотни тысяч раз активнее.