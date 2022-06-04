Альфред Кох: После таких катастрофических последствий диктаторы пускают себе пулю в лоб 4 4.06.2022, 13:06

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Куда за сто дней войны долетел российский «орел»?

Бывший вице-премьер России Альфред Кох написал об итогах войны по истечении 100-дневного периода с ее начала:

— Вот и прошло сто дней войны. Сто дней — это период, когда в США принято подводить первые итоги правления вновь избранного президента. Да и в других странах тоже считается, что сто дней — это некий достаточный период, за который можно достичь чего-то осмысленного (если ты конечно не пустое место) и, следовательно уже пора делать предварительные оценки.

По всей видимости, эта традиция идет от знаменитых «Ста дней» Наполеона (с 1 марта по 8 июля 1815 года), за которые он успел сбежать с острова Эльба, высадится в Антибе, с горсткой верных гвардейцев маршем пройти до Гренобля (где на его сторону перешла первая часть армии) и потом до Лиона (когда к нему перешла оставшаяся часть армии во главе с маршалом Неем), войти в Париж, вернут себе корону, пойти во главе армии в Бельгию, выиграть там две битвы, проиграть третью (Ватерлоо), вернуться в Париж и отречься от престола. И все это за сто дней. Почитатели Наполеона называют этот эпизод его биографии «Полет орла».

Возьмем другой военный аналог, более близкий по тематике, так как касается он духовного отца Путина — Адольфа Гитлера. Как известно, он напал на СССР 22 июня 1941 года. И уже 30 сентября (ровно через сто дней), началась операция «Тайфун», то есть то, что в советской историографии называется «Битва за Москву». А за три недели до этого (с 8 сентября) уже была установлена блокада Ленинграда.

Теперь подведем итоги путинской войны. Куда за сто дней долетел этот «орел»? Да в сущности никуда он не долетел. Вошел на сто километров вглубь территории противника на фронте в 1000 км. При этом по меньшей мере с трех направлений своего первоначального наступления он позорно бежал через три недели после начала своей «спецоперации», оставив горы разбитой техники и тысячи трупов.

При этом он изумил весь мир чудовищными зверствами своей армии по отношению к мирному населению и неизбирательными обстрелами городов, принесшими чудовищные разрушения. Ну и, разумеется, продемонстрировал печально известную русскую тактику забрасывания позиций противника собственным пушечным мясом.

Ничего осмысленного в стратегическом плане он не достиг. Если не считать, конечно, международной изоляции России и рукотворного экономического кризиса, масштабы которого еще даже невозможно оценить.

Наверное, после таких катастрофических последствий своей авантюры уважающие себя диктаторы пускают себе пулю в лоб. Но не таковский наш «орел». Он продолжает изображать уверенность и талдычит как заведенный, что «все идет по плану».

По какому плану? Где этот план? В чем он состоит? В том, чтобы парадным маршем пойти на Киев и там оставить половину всех своих танков и четверть солдат? Устроить в пригородах Киева резню мирного населения, а потом убежать говно роняя? (А на вопрос: зачем? Включать идиота и говорить: «Это не я, это они сами себя»...)

Что это за гениальный план три месяца штурмовать, укладывая штабелями своих солдат, какие-то никому неизвестные деревни, а потом устраивать всенародные праздники по поводу их взятия, как если бы русская армия вошла в Берлин или Париж?

Какая военная или политическая задача решается путем бомбардировки роддома или убийства в Одессе трехмесячного ребенка, ракетой, выпущенной из акватории Каспийского моря стратегическим бомбардировщиком?

Ну право. Ну хватит! Это как если бы вермахт за сто дней продвинулся на восток лишь на 30 км дальше Львова. Но он за сто дней дошел за Смоленск! (Это при том, что в конечном итоге вермахт все равно потерпел поражение). Так чего же ждать от путинской «спецоперации»? Победы, что ли?

Все, что делает в Украине Путин — это чудовищное, бессмысленное преступление, которому нет никакого оправдания. Этой войной он вычеркнул себя из числа людей. И все, кто ему сейчас прислуживают и помогают — такие же преступники, как и он.

Все, что сделал Путин с Россией — это чудовищное предательство и измена Родине. Он принял страну, которая была членом G8, вела переговоры о вступлении в НАТО и ЕС, в ней были уже проведены большинство необходимых рыночных реформ и она была беременна экономическим ростом.

Что мы имеем сейчас? Россия — страна-агрессор, синоним самого дикого варварства, а россияне — пугало для всего человечества. В России сегодня начинается самый глубокий кризис за последние 30 лет, и я не исключаю, что по своим масштабам он превзойдет кризис начала 90- х.

В России разрушена полностью правоохранительная и судебная системы, а путинские «силовики» превратились в банду мародеров и грабителей, которых люди просто бояться.

А уж о том, чтобы они боролись с реальной преступностью даже не может быть и речи. Более того, чтобы облегчить себе жизнь, они декриминализировали домашнее насилие, обрекая тысячи российских женщин и детей на побои и смерть.

Он превратил россиян в стадо запуганных и забитых скотов, которые безропотно идут на убой и повторяют всю ту абракадабру, которую льют им в уши путинские пропагандисты.

Он превратил страну, победившую гитлеровский режим в гнездо самого примитивного фашизма и национализма, внедрив в голову россиян дикие идеи «дополнительной хромосомы» и «отдельной цивилизации».

Он разрушил святая святых русской жизни — русскую православную церковь, посадив во главе ее алчного хапугу, сибарита и безбожника, еретика, которого даже черти испугаются, когда он со своими проповедями придет, наконец, к ним в ад.

Я не могу себе представить, чтобы человечество позволило ему победить. Это невозможно. И человечество не позволит ему победить. Не при каких обстоятельствах. Потому, что люди понимают, что поставлено на карту.

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