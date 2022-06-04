В Минске в промышленном районе произошел прорыв паропровода 4.06.2022, 21:43

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В месте прорыва можно было наблюдать столб пара высотой в несколько метров.

В Минске в промышленном районе прорвало паропровод, сообщает Минэнерго. ЧП произошло около 13.20, а примерно к 20.00 удалось устранить повреждение. В месте прорыва можно было наблюдать "столб" пара высотой в несколько метров.

«В 13.20 произошло повреждение паропровода № 34, который отвечает за снабжение паром ряда предприятий города, в том числе ОАО „Криница“, Городской молочный завод № 1, кондитерская фабрика „Слодыч“, Минский завод игристых вин», — сообщили в Минэнерго.

Из-за повреждения паропровод отключили, а к 20.00 к нему снова подключили потребителей, уточнили в «Минскэнерго».

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