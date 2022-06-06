Ученые показали, как видят наш мир собаки 1 6.06.2022, 19:03

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Британский ветеринар также показал, какие цвета собаки различают.

По словам британского ветеринара Райан Рочфорд, собаки видят окружающий их мир иначе, чем человек. У собак дихроматическое зрение, то есть они видят только синий и желтый цвета, а еще у них более размытое зрение и не они могут видеть объекты трехмерными, пишет Daily Mail.

Британский ветеринар Райан Рочфорд решила показать, как видят мир домашние любимцы. Для этого она создала серию фотографий популярных туристических мест в Великобритании. На одних видно, как их воспринимает человек, а на других – как это делают собаки.

"Собаки имеют дихроматическое зрение, а это значит, что они видят только синий и желтый цвета. В то же время люди воспринимают мир в синем, желтом и красном цвете. Собаки же вместо красного видят темно-коричневый цвет. Зеленый они воспринимают как бежевый, а фиолетовый — как синий цвет", — говорит Рочфорд.

Так видит национальный парк Пик-Дистрикт человек

Так видит национальный парк Пик-Дистрикт собака

В глазах человека есть фоторецепторы, которые реагируют на свет, а есть фоторецепторы, которые отвечают за различия цветов и их называют колбочками. У собак эти колбочек две, а у человека три. Поэтому восприятие цветов у собак отличается.

Так видит Брайтонский пирс в Брайтоне, Англия,человек

Так видит Брайтонский пирс в Брайтоне, Англия,собака

Но с другой стороны, фоторецепторы у собак, которые отвечают за реакцию на движение или же на отсутствие света, например, ночью, развиты лучше. Поэтому собаки намного лучше ориентируются ночью и более эффективнее реагируют на движущиеся объекты, чем человек.

Так видит городок Котсуолдс человек

Так видит городок Котсуолдс собака

"Важно также знать, что у собак с рождения размытое зрение, то есть они видят окружающий мир в 8 раз хуже, чем мы. Также они хуже реагируют на свет, то есть они различают изменения в яркости в 2 раза хуже, чем мы", — говорит Рочфорд.

Так видит человек

Так видит городок собака

По словам ветеринара, у собак, благодаря особому расположению глаз, лучше развито периферическое зрение, то есть они лучше, чем человек видят, что происходит не в центре внимания. Но среди недостатков зрения у собак, Рочмонд называет то, что домашние любимцы не видят объекты трехмерными, что снижает уровень восприятие глубины и объема видимого объекта, а также расстояния до него.

Так видит деревню Портмейрион в Уэльсе человек

Так видит деревню Портмейрион в Уэльсе собака

Но собаки особо не страдают от того, что у них зрение хуже, чем у человека. В своей повседневной жизни они больше полагаются на обоняние. По словам ученых, у собак оно в 10-100 тысяч раз сильнее, чем у человека. Поэтому, когда собака теряет зрение с возрастом, она все еще может нормально жить.

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