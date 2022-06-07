Дочь известного российского тренера по фигурному катанию будет выступать за США 2 7.06.2022, 11:54

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Диана Дэвис приняла решение выступать под американским флагом.

Фигуристка Диана Дэвис, которая является дочерью известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, приняла решение выступать под флагом США. Ранее Дэвис выступала в паре с Глебом Смолкиным, сыном известного актера Бориса Смолкина, и тренировалась в США у Игоря Шпильбанда. В дуэте со Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14-е место, пишет «Коммерсантъ».

«Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США»,— приводит слова Этери Тутберидзе Twitter-аккаунт The Skating Lesson.

Диане Дэвис 19 лет, она родилась в Сан-Антонио (США). Отец девушки является гражданином США. Ее родители в разводе. Несмотря на проблемы со слухом (диагноз — сенсоневральная тугоухость), дочь Тутберидзе успешно выступает в дисциплине танцы на льду.

Этери Тутберидзе — заслуженный тренер России по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Входит в число самых известных и востребованных тренеров.

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