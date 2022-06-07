Брест тоже уходит под землю 2 7.06.2022, 14:14

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Местные жители бьют тревогу.

Брест тоже уходит под землю. Эволюцию одного провала на дороге за сутки описал телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» брестчанин:

— Вчера на улице Кирова это была почти яма, а сегодня там можно провалится до колена, ну или оставить колесо авто. Гуляют маленькие дети, да и взрослому можно не заметить. Рядом канализационный люк, собственно из-за чего и произошло обрушение. И это ещё не конец обрушения, — делится переживаниями местный житель.

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