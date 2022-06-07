27 лет назад Сергей Герасимец забил один из самых знаменитых голов сборной Беларуси 7.06.2022, 22:54

Победный в игре с нидерландцами.

27 лет назад, 7 июня 1995 года, в Минске сборная Беларуси одержала победу над командой Нидерландов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-1996 — 1:0, пишет pressball.by.

За встречей на трибунах стадиона "Динамо" наблюдали 37 тысяч зрителей. Сергей Герасимец стал автором единственного гола в матче и принес белорусам одну из самых известных побед в истории суверенного футбола.

Костяк команды Нидерландов составляли игроки "Аякса", которые двумя неделями ранее выиграли Лигу чемпионов. В воротах гостей дебютировал в будущем легендарный Эдвин ван дер Сар.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-1996. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

Группа 5. 6-й тур

БЕЛАРУСЬ — НИДЕРЛАНДЫ — 1:0

МИНСК. 7 июня 1995 года. Стадион "Динамо". 37000 зрителей.

Судья — А.Порумбою (Румыния).

БЕЛАРУСЬ: Шанталосов — Гуренко, Тайков, Родненок, Довнар (Кашенцев, 87) — Журавель, Зыгмантович (к) — ГЕРАСИМЕЦ, Мир.Ромащенко (Антонович, 55), Юсипец — Качуро.

НИДЕРЛАНДЫ : ван дер Сар — де Кок, Блинд (к) (Винтер, 70), Валкс (Нуман, 64) — Зеедорф, Йонк, Давидс — Р.Де Бур — ван"т Схип, Клюйверт, Овермарс.

ГОЛ: 1:0 — ГЕРАСИМЕЦ (27, пас — Качуро).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Клюйверт (52, за удар по мячу после остановки игры), де Кок (62), Йонк (74) (оба — за удар по ногам в борьбе за мяч), Антонович (89, за затяжку времени).

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