Белорусский хоккеист подписал контракт с польским «Заглембе» 7.06.2022, 23:45

Андрей Дубинин

Соглашение рассчитано на два года.

Белорусский форвард Андрей Дубинин подписал контракт с польским клубом «Заглембе» (Сосновец). Соглашение рассчитано на 2 года.

По информации клуба, Дубинин уже проходит процесс получения польского гражданства.

В минувшем сезоне 20-летний нападающий сыграл в 39 играх, набрав 11 (8+3) очков, при показателе полезности «-13» и 10 минутах штрафа.

В плей-офф у воспитанника школы минского «Динамо» в активе 5 игр и 0 очков, а также 2 минуты штрафа.

Напомним, что польские клубы «Торунь», Краковия», «Катовице» и «Санок» отказались подписывать новые контракты с российскими и беларусскими хоккеистами.

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