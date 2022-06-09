К тигровой акуле прикрепили камеру и посмотрели, как она охотится 1 9.06.2022, 9:58

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Самой интересной была охота на морскую черепаху.

Исследователи изучали тигровых акул — Galeocerdo cuvier. Сначала их выловили из моря на западе от Австралии. После к ним прикрепили высокотехнологичные гаджеты, чтобы понять их поведение, пишет «Хайтек».

На теле каждого хищника была автономная видеокамера, а также датчик, который фиксировал все движения акулы в 3D. Потом исследователи выпустили их обратно в море.

Команда отсматривала все записи и данные, которые сделали акулы. Самой интересной была охота на морскую черепаху. Удалось сделать не только снимки этого процесса, но и понять, как двигались хищник и жертва во время нападения.

«На видео видно, что акула часто плавает около черепах, которые сидят на рифе, но с точки зрения акулы неподвижную черепаху не так-то просто разглядеть», — рассказала руководитель исследования доктор Лора Райан.

Авторы отметили, что акулам куда проще различать четко выделяющихся на фоне черепах. Как только акула засекла жертву, ее поведение резко меняется: она начинает двигаться медленнее и петлять — так ей проще понять, с чем она имеет дело. При этом, несмотря на слабое зрение, акула все же полагается именно на свои глаза.

Биологи сделали вывод, что тигровая и другие подобные ей хищные акулы не гоняются за жертвой на максимальной скорости. Скорее, они действуют неторопливо. Это хорошо согласуется с тем, что тигровая акула приспособлена к жизни в условиях недостатка пищи, а значит, она экономит энергию и силы даже на охоте.

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