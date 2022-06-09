Starlink получила лицензию оператора в Украине

Starlink получила лицензию оператора в Украине1
- 9.06.2022, 12:08
Уже скоро представительство компании SpaceX приступит к активной работе в стране.
Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора в Украине, сообщил liga.net министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1, отметил Федоров.
Уже скоро представительство компании SpaceX приступит к активной работе в Украине.