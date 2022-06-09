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Starlink получила лицензию оператора в Украине

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  • 9.06.2022, 12:08
Starlink получила лицензию оператора в Украине

Уже скоро представительство компании SpaceX приступит к активной работе в стране.

Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора в Украине, сообщил liga.net министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Только что компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1, отметил Федоров.

Уже скоро представительство компании SpaceX приступит к активной работе в Украине.

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