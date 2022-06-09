Чтобы сходить в туалет заграницей, Путин берет специального охранника 14 9.06.2022, 20:47

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СМИ назвали причину.

Российского президента Владимира Путина за рубежом сопровождает сотрудник президентской охраны. Он собирает его мочу и экскременты в уборной в чемодан и забирает с собой в Россию.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на расследование журналиста французского журнала Paris Match Режиса Жанте и расследователя российского "Проект" Михаила Рубина.

Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от касательных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России до уборных во время визита во Францию.

По данным журналистов, спецназовец собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают в специальном чемодане в Россию.

Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы из испражнений российского президента и узнать о состоянии его здоровья.

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