Чтобы сходить в туалет заграницей, Путин берет специального охранника

Чтобы сходить в туалет заграницей, Путин берет специального охранника14
- 9.06.2022, 20:47
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СМИ назвали причину.
Российского президента Владимира Путина за рубежом сопровождает сотрудник президентской охраны. Он собирает его мочу и экскременты в уборной в чемодан и забирает с собой в Россию.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на расследование журналиста французского журнала Paris Match Режиса Жанте и расследователя российского "Проект" Михаила Рубина.
Журналисты получили доказательства работы "специального" сотрудника Федеральной службы охраны РФ в 2019 году от касательных источников, когда Путин ездил с официальным визитом в Саудовскую Аравию.
Кроме того, в мае 2017 года этот же сотрудник сопровождал главу России до уборных во время визита во Францию.
По данным журналистов, спецназовец собирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты, которые забирают в специальном чемодане в Россию.
Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы из испражнений российского президента и узнать о состоянии его здоровья.