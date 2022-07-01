Белорусские военные форсировали Неман

Белорусские военные форсировали Неман5
- 1.07.2022, 11:21
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Состоялось тактико-специальное учение с понтонными подразделениями инженерных войск.
Белорусские военные отработали форсирование Немана. Как сообщает Минобороны, состоялось тактико-специальное учение с понтонными подразделениями инженерных войск. В них участвовали военнослужащие понтонных подразделений 188-й гвардейской инженерной бригады, 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования и 7-го инженерного полка Северо-западного оперативного командования.
В ходе учения отрабатывался один из вариантом применение понтонов, осваивалось совместное применение понтонных подразделений при оборудовании и содержании комбинированных переправ через водную преграду.