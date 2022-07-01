закрыть
1 июля 2022, пятница, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские военные форсировали Неман

5
  • 1.07.2022, 11:21
  • 1,826
Белорусские военные форсировали Неман

Состоялось тактико-специальное учение с понтонными подразделениями инженерных войск.

Белорусские военные отработали форсирование Немана. Как сообщает Минобороны, состоялось тактико-специальное учение с понтонными подразделениями инженерных войск. В них участвовали военнослужащие понтонных подразделений 188-й гвардейской инженерной бригады, 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования и 7-го инженерного полка Северо-западного оперативного командования.

В ходе учения отрабатывался один из вариантом применение понтонов, осваивалось совместное применение понтонных подразделений при оборудовании и содержании комбинированных переправ через водную преграду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Война с мафией
Война с мафией Леонид Невзлин