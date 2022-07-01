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ВСУ провели успешное наступление в Херсонской области

  • 1.07.2022, 20:22
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ВСУ провели успешное наступление в Херсонской области

Освобожден поселок Потемкино.

Вооруженные силы Украины освободили поселок Потемкино, что на Херсонщине, в вещах мертвых российских десантников были ценные вещи, которые они силой отобрали у украинских граждан.

Как сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook, военнослужащие 60 отдельной пехотной бригады ВСУ провели успешное наступление и освободили поселок Потёмкино, что на Херсонщине и при этом они отбили несколько контратак русских оккупантов, уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра".

"Во время зачистки населенного пункта наши военнослужащие нашли в вещах мертвых российских десантников ценные вещи, которые они силой отобрали у украинских граждан. Это золотые и серебряные кольца, цепочки и серьги, юбилейные монеты и часы. Жители Потёмкино признавались, что оккупанты похищали их ценные вещи с нечеловеческой жестокостью, особенно отмечались буряты. После освобождения поселка от преступников-рашистов, местное население с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. Золото и серебро передадут на церковь в Киевский патриархат",- сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что случаи мародерства - это обычное поведение российского солдата. Оккупанты убивают и похищают на поле боя и в захваченных населенных пунктах вещах, находящихся при убитых или раненых, собственность мирного местного населения.

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